Heti horoszkóp 2024. január 29-február 4.: Valami vagy valaki fellelkesít…

A hét eleje a föld dominancia okán praktikus hozzáállást követel meg tőled. Most ne a „mi lenne, ha” elméletekkel húzd az időt, hanem térj a tárgyra! A hét közepén több érzékeny emberrel lesz dolgod, és most egyszerűen nem eshet nehezedre tapintatosan fogalmazni. Február első hétvégéjén meg kell oldanod valamilyen anyagi kérdést, utána viszont felszabadulsz és élvezheted a pihenést.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Csodás bolygóháromszöggel indul a heted. Lehetnek problémák, de most teljesen bizakodó vagy. Ez arra is jó, hogy döntéseket hozz és megtedd az első lépéseket is. Január utolsó és február első napján igyekezz megtalálni a hangot az emberekkel! Főleg a munkában! Szombaton egy kellemetlen bolygó-szembenállás összetűzést hozhat, amelynek vasárnapra szerencsére már nyoma sem lesz.