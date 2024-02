Heti horoszkóp 2024. február 5-11.: a Vízöntő újhold változást hoz

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Hétfőn hajnalban a Merkúr is belép a Vízöntőbe, s vele együtt már három bolygó jár ebben a jegyben. Ez neked a barátok, szövetségesek, protektorok, mentorok „begyűjtéséről” szól. Ha nem most, akkor később szükséged lesz jóindulatú emberekre. A pénteki újhold is új segítők belépését szimbolizálja. Nem tudsz, és nem is kell hízelegned. Hétvégén hagyd a hivatalos ügyeket! Inkább élj magánéletet!

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)