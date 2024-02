Heti szerelmi horoszkóp 2024. február 3-9.: nagy változások jöhetnek

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

Mindkettőtöknek jó, hogy te egyre jobban érzed magadat a bőrödben. Vannak most is kihívások, de jó hír, hogy bolygód, a Merkúr is belép a Vízöntőbe. Vigyázz, mert ettől „elszállhatsz”, és olyan gyorsan vagy magas röptűen beszélhetsz, amit a másik nem ért, és amivel frusztrálhatod vagy meg is sértheted őt. Egyszerű a megoldás: beszélj lassabban és egyszerre kevesebbet!

Szingli Ikrek

Örülhetsz, mert bolygód, a Merkúr is belép a Vízöntőbe. Csak arra vigyázz, hogy ne „szállj el”, és ne beszélj gyorsan vagy magas röptűen, mert ezt sokan nem értik. Nem csak frusztrálhatja őket, hanem a végén megsértődhetnek. Egyszerű a megoldás: beszélj lassabban és egyszerre kevesebbet! Közben jogos, hogy olyan társra vágysz, aki mellett nem kell visszafognod magad.

A többi jegy heti szerelmi horoszkópját itt olvashatod.