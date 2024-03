Heti szerelmi horoszkóp 2024. március 16-22.: Egy belső mosoly titokzatossá és vonzóvá tesz téged

Párkapcsolatban élő Kos

Az csak az egyik oldal, hogy neked mehetnéked lesz a hétvégén. Kérdés, a párod is veled akar-e tartani? Igaz, hogy nem vagytok összenőve, ezért mehetsz nélküle is, de fontos, hogy ne legyen ebből sértődés! A hét folyamán a legjobb hír számodra, hogy a Nap szerdán belép a Kosba. Nemcsak a születésnapod közeledik, hanem a tavasz is, ami nemcsak rád, hanem a társadra is kedvezően hat.

Szingli Kos