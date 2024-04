Napi horoszkóp 2024. április 7.: fordulópont előtt áll több jegy szülöttének az élete

Egy régóta elhúzódó problémádra vonatkozóan kaphatsz ma jó tanácsot valakitől. Egy, a környezetedben élő idősebb személlyel kapcsolatban is lehetnek gondjaid, ennek megoldása azonban sok türelmet igényel. De most lesz is hozzá kitartása.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Türelem, rózsát terem. Te általában szereted kézben tartani az eseményeket, az irányítást. Ám van olyasmi, amire csak az idő adhat megoldást. Már, ha a legjobbat akarod magadnak, mert azt bizony ki kell várni. És magadban is meg kell érlelni.