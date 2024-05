Megjósolt tragédiák: a főpapnő elárulta, el lehet-e kerülni a kőbe vésett katasztrófát

A jóslatoknak régen nagyon fontos szerepük volt az emberek életében a mindennapokban. Nemcsak az időjárással kapcsolatos dolgokban, a termést illetően, hanem akár a csaták, háborúk kimenetelének eldöntésében is lényegesek voltak. De számos olyan eset, megtörtént tragédia és katasztrófa van, amiket már jóval korábban megjósoltak a látók – kezdi Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

A megjósolt tragédiák ha nem is keülhetőek el, enyhíthetők

Megjósolt események: ezt nem lehet tanulni

Miként lehetséges, hogy vannak emberek, akik előre látják a jövőbeli eseményeket? Higgyék el, kedves olvasók, ez nem egy olyan dolog, amit csettintésre bárki meg tud tanulni, mint például a kártyavetés tudományát. Hanem ez egy áldás, még akkor is, ha sokan nem hisznek ezekben a dolgokban. Arról nem is beszélve, hogy

számos esetben olyan víziók, látomások tárulnak fel a látó előtt különböző képek formájában, amelyek energetikailag nagyon kimerítőek.

Ahogy azok az információk is, amelyeket éppen közvetít és amiket továbbítania kell. Sőt, sokszor előfordul, hogy nem is hisznek a látónak, médiumnak vagy már csak akkor, amikor az előre megjósolt tragédia vagy élethelyzet valóban bekövetkezik, amiről a jóslat szólt. Jómagam is számtalan olyan helyzetben voltam, amikor igazán nem mindennapi események tárultak fel előttem, ezért is tudom biztosan mondani, hogy miről is van szó, és hogyan is működnek ezek a dolgok.

Ezért nem törődünk velünk

Előre megjósolták a Titanic vesztét, a hidegháborút, a londoni tűzvészt, és még Diana hercegné halálát is. Joggal kérdezhetnénk, hogy akkor miért is nem tettek az ellen, hogy ezek az események bekövetkezzenek, hogyan lehetséges, hogy nem törődtek az előrejelzésekkel?

Véleményem szerint a legtöbben nem azért hagyják ezt figyelmen kívül, mert szkeptikusak, hanem az emberek többségében az játszódik le, hogy "Á, ez velünk úgysem történhet meg!",

"Mi vigyázunk magunkra!", és ehhez hasonló gondolatok. Hiszen senki sem gondolja, hogy ő lehet az áldozat. Ráadásul hiába is foglalkoztak volna a jóslatokkal, ezek az események mindenképp bekövetkeztek volna. Talán annyit lehet ilyenkor tenni, hogy például jobban odafigyelünk vagy nem abban az időpontban indulunk el, ahogy terveztük.

Az előre jelzett baleset vagy bármi más ugyanúgy bekövetkezik, csak előfordulhat, hogy később történik meg, kevesebb ember tragédiáját okozza, vagy nem lesz olyan súlyos.

De nemcsak nagy kimenetelűeknél lehet előre látni, hanem akár egy kisebb balesetet és minden más élethelyzetet. Csak igazából sokan nem is vesznek ezekről tudomást.

Fontos a tisztelet!

Hiába kapott nagyobb teret napjainkban a jóslás, mint jó pár évvel ezelőtt, sajnos sok esetben nincs kellő tisztelet a valódi jóslatokkal kapcsolatban. Pedig mindig nagyon fontos, hogy kellő tisztelettel legyünk a szellemvilág felé, még ha az kicsit sci-finek vagy hihetetlennek is tűnik. Tudom, hogy ez egy kicsit furcsa lehet, de már én magam is számos olyan élethelyzetet láttam előre, amiket nem lehetett elkerülni, csak enyhíteni, mert már úgymond kőbe voltak vésve - írja a Fanny magazin.