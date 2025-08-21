Hétköznapi horror: hátborzongató módon próbálták bedrogozni a fiatal anyukát

Az Egyesült Királyságban egyre trükkösebb módszerekkel próbálják bedrogozni a nőket.

Megpróbálták bedrogozni a brit anyukát.

Forrás: archív

Hihetetlen módon próbálták bedrogozni a 22 éves anyukát

Aysin Cilek TikTok videóban figyelmeztette a közösségét arra az ijesztő, új trükkre, ahogyan a bűnözők próbálják bedrogozni áldozataikat és amit ő is megtapasztalt a napokban.

A 22 éves nő ugyanis múlthéten vonattal utazott a Birmingham Moor Street felé a kisbabájával, amikor egy idegen férfi odalépett hozzá és segítséget kért tőle.

A férfi állt, a keze pedig tele volt csomagokkal és arra kérte Aysint, hogy segítsen neki megbélyegezni egy levelet, azaz konkrétan nyalja meg bélyeget.

Szerencsére a hatodik érzék segített

A nő szinte azonnal eleget akart tenni a kérésnek, de a következő pillanatban valami azt súgta neki, mégse tegye. Így napokkal az eset után az az érzése, hogy az Ördöglehelet nevű kábítószerrel, más néven szkopolaminnal próbálták megmérgezni: ezt a szert a világ legfélelmetesebb drogjának nevezik.

A Borrachero fából kinyert anyagot a CIA egykor igazságszérumként használta és állítólag a fogyasztóját már egy 10 milligrammos dózis is zombiszerű állapotba hozza, aminek eredményeként az áldozat manipulálható lesz és hallucinációk gyötrik.

Az, hogy mi lehetett ezzel a férfi célja, az valószínűleg sosem derül ki, de Cilek azóta minden létező platformon próbálja felhívni a nők figyelmét arra, hogy vigyázzanak magukra, mert az erőszaktevők egyre leleményesebben próbálják rávenni őket a drogfogyasztásra.