Bizarr fagyifajták, amiket még a legnagyobb rajongók sem mernek bevállalni

Shutterstock - ViDI Studio
édesség fagyizás anyatej
Jónás Ágnes
2025.08.21.
Sokan rajonganak a fagylaltért, de manapság már léteznek olyan ízek, amelyek jóval túlmutatnak a klasszikus csokin és vanílián. Egyes cukrászdák kifejezetten bizarr fagyifajtákat kínálnak, amit csak a legbevállalósabbak mernek megkóstolni.

Ma már a fagylaltkínálat rég nem abból áll, hogy van csokis, vaniliás, eper és puncs ízesítés. A készítők folyamatosan azon törik a fejüket, hogy milyen fajtákkal lehetne kítűnni, így nem csoda, hogy egyre több bizarr íz is piacra kerül. A legextrémebb változatok főként az Egyesült Államokban és Japánban kóstolhatók, de Magyarországon is találni olyan mestereket, akik bátran kísérleteznek újszerű ízvilágokkal. A kreativitásnak köszönhetően létezik már kávés-cigis és energiaital ízesítésű, tücskös, zöldséges, rántotthús és kolbászízű nyalánkság is, de ami most mindent visz – legalábbis a bizarrság listáján – az az anyatejízű fagyi. 

fagyifajták
Meghökkentő fagyifajták - Egy doboz anyatejízű fagyi 12,99 dollárba, vagyis kb. 4000 forintba kerül.

Fagyifajták közül most az anyatejízű fagyi borzolja a kedélyeket

Ha vissza szeretnél repülni babakorodba, próbáld ki a legújabb slágert, az anyatejízű fagyit. Az ötletgazda Amerika, pontosabban a Frida nevű cég fogott össze a New York-i OddFellows fagylaltgyártóval. Elárulták, hogy nem anyatejet használtak a nyári édesség elkészítéséhez, csupán imitálják annak ízét. Az összetevők: tej, tejszín, sovány tejpor, cukor, szőlőcukor, tojássárgája, glükóz-fruktóz szirup, sós karamell ízesítő, kolosztrum, természetes aromák és tartósítószerek.

Tudjuk, milyen ízre vágysz idén nyáron – Lábszagú sajtos fagyi

Ez a büdös fagyifajta Losticéből, Csehországból származik, ott alkotta meg Roman Cincara cukrász a helyiek körében egyébként nagyon népszerű olmützi sajtból. Szinte sajnáljuk, hogy Magyarországon még nem kapható ez a különleges fagyifajta.  a csehe

Amikor a termék híre elterjedt, nagyon megugrott iránta az érdeklődés. Éppen ezért a tulajdonos a fagylalt receptjét azonnal levédette.

 

fagyifajták
Sajtfagyi olmützi sajtból. Ezt a büdös fagyifajtát viszik, mint a cukrot  a
Forrás:  Instagram

Rántott sajt és jalapeño-camambert fagyi – Te bevállalnád? 

Tatabányán, a Roberto Cukrászdában kapható jalapeño-camambert fagyi nyomokban csíp, ennek ellenére mindig akad néhány vállalkozó szellemű gourmet, aki megkóstolja. Mit is mondhatnánk? Gulyásleves vagy halászlé mellé remek választás. 

Bizarr fagyifajták Magyarországon is kóstolhatók 
Forrás: Instagram/@robertocuki

Fagylalt, amit a néphagyomány inspirált: kannás bor ízű fagyi

Az előbb említett Roberto Cukrászda nemrégiben posztolt a legújabb fagylaltkreációjáról, mely a kannásbor névre hallgat. 

fagyifajták
Fagyifajták között az idei nyár tatabányai sztárja: Kannásbor ízű Forrás: Instagram/Roberto Cukrászda

Bírod még? Akkor itt a sirálykaki ihlette fagyi

5 éve letaszíthatatlan a toplista éléről ez az „ínycsiklandó” ürülék ihlette fagylalt. Ízéről csak annyit tudni, hogy „egzotikus” ízű, mivel a sirályok étrendje gazdag és változatos. Az angliai Ilfrancombe-ban működő Joey’s fagyizó kezdte el árulni, és azóta több európai városban is hozzá lehet jutni. 

A megdöbbentő kreáció szürke alapon fehér foltos, a tetejére pedig kis barna csokigolyókat szórtak. 

Milyen szép is lehet a pároddal andalogni a lemenő naplementében egy-egy adag sirálykaki-fagyival, miközben a névadó madarak gyanúsan köröznek a fejetek fölött Hmm...

fagyifajták
A legnépszerűbb fagyifajták egyike: egzotikus ízű sirálykaki Forrás: Instagram/@joeysilfracombe

