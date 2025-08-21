Bizarr fagyifajták, amiket még a legnagyobb rajongók sem mernek bevállalni

Ma már a fagylaltkínálat rég nem abból áll, hogy van csokis, vaniliás, eper és puncs ízesítés. A készítők folyamatosan azon törik a fejüket, hogy milyen fajtákkal lehetne kítűnni, így nem csoda, hogy egyre több bizarr íz is piacra kerül. A legextrémebb változatok főként az Egyesült Államokban és Japánban kóstolhatók, de Magyarországon is találni olyan mestereket, akik bátran kísérleteznek újszerű ízvilágokkal. A kreativitásnak köszönhetően létezik már kávés-cigis és energiaital ízesítésű, tücskös, zöldséges, rántotthús és kolbászízű nyalánkság is, de ami most mindent visz – legalábbis a bizarrság listáján – az az anyatejízű fagyi.
Ha vissza szeretnél repülni babakorodba, próbáld ki a legújabb slágert, az anyatejízű fagyit. Az ötletgazda Amerika, pontosabban a Frida nevű cég fogott össze a New York-i OddFellows fagylaltgyártóval. Elárulták, hogy nem anyatejet használtak a nyári édesség elkészítéséhez, csupán imitálják annak ízét. Az összetevők: tej, tejszín, sovány tejpor, cukor, szőlőcukor, tojássárgája, glükóz-fruktóz szirup, sós karamell ízesítő, kolosztrum, természetes aromák és tartósítószerek.
Ez a büdös fagyifajta Losticéből, Csehországból származik, ott alkotta meg Roman Cincara cukrász a helyiek körében egyébként nagyon népszerű olmützi sajtból. Szinte sajnáljuk, hogy Magyarországon még nem kapható ez a különleges fagyifajta. a csehe
Amikor a termék híre elterjedt, nagyon megugrott iránta az érdeklődés. Éppen ezért a tulajdonos a fagylalt receptjét azonnal levédette.
Tatabányán, a Roberto Cukrászdában kapható jalapeño-camambert fagyi nyomokban csíp, ennek ellenére mindig akad néhány vállalkozó szellemű gourmet, aki megkóstolja. Mit is mondhatnánk? Gulyásleves vagy halászlé mellé remek választás.
Az előbb említett Roberto Cukrászda nemrégiben posztolt a legújabb fagylaltkreációjáról, mely a kannásbor névre hallgat.
5 éve letaszíthatatlan a toplista éléről ez az „ínycsiklandó” ürülék ihlette fagylalt. Ízéről csak annyit tudni, hogy „egzotikus” ízű, mivel a sirályok étrendje gazdag és változatos. Az angliai Ilfrancombe-ban működő Joey’s fagyizó kezdte el árulni, és azóta több európai városban is hozzá lehet jutni.
A megdöbbentő kreáció szürke alapon fehér foltos, a tetejére pedig kis barna csokigolyókat szórtak.
Milyen szép is lehet a pároddal andalogni a lemenő naplementében egy-egy adag sirálykaki-fagyival, miközben a névadó madarak gyanúsan köröznek a fejetek fölött Hmm...
