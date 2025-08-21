Bizarr fagyifajták, amiket még a legnagyobb rajongók sem mernek bevállalni

Ma már a fagylaltkínálat rég nem abból áll, hogy van csokis, vaniliás, eper és puncs ízesítés. A készítők folyamatosan azon törik a fejüket, hogy milyen fajtákkal lehetne kítűnni, így nem csoda, hogy egyre több bizarr íz is piacra kerül. A legextrémebb változatok főként az Egyesült Államokban és Japánban kóstolhatók, de Magyarországon is találni olyan mestereket, akik bátran kísérleteznek újszerű ízvilágokkal. A kreativitásnak köszönhetően létezik már kávés-cigis és energiaital ízesítésű, tücskös, zöldséges, rántotthús és kolbászízű nyalánkság is, de ami most mindent visz – legalábbis a bizarrság listáján – az az anyatejízű fagyi.

Meghökkentő fagyifajták - Egy doboz anyatejízű fagyi 12,99 dollárba, vagyis kb. 4000 forintba kerül.

Fagyifajták közül most az anyatejízű fagyi borzolja a kedélyeket

Ha vissza szeretnél repülni babakorodba, próbáld ki a legújabb slágert, az anyatejízű fagyit. Az ötletgazda Amerika, pontosabban a Frida nevű cég fogott össze a New York-i OddFellows fagylaltgyártóval. Elárulták, hogy nem anyatejet használtak a nyári édesség elkészítéséhez, csupán imitálják annak ízét. Az összetevők: tej, tejszín, sovány tejpor, cukor, szőlőcukor, tojássárgája, glükóz-fruktóz szirup, sós karamell ízesítő, kolosztrum, természetes aromák és tartósítószerek.

Tudjuk, milyen ízre vágysz idén nyáron – Lábszagú sajtos fagyi

Ez a büdös fagyifajta Losticéből, Csehországból származik, ott alkotta meg Roman Cincara cukrász a helyiek körében egyébként nagyon népszerű olmützi sajtból. Szinte sajnáljuk, hogy Magyarországon még nem kapható ez a különleges fagyifajta. a csehe

Amikor a termék híre elterjedt, nagyon megugrott iránta az érdeklődés. Éppen ezért a tulajdonos a fagylalt receptjét azonnal levédette.

Sajtfagyi olmützi sajtból. Ezt a büdös fagyifajtát viszik, mint a cukrot a

Forrás: Instagram

Rántott sajt és jalapeño - camambert fagyi – Te bevállalnád?

Tatabányán, a Roberto Cukrászdában kapható jalapeño-camambert fagyi nyomokban csíp, ennek ellenére mindig akad néhány vállalkozó szellemű gourmet, aki megkóstolja. Mit is mondhatnánk? Gulyásleves vagy halászlé mellé remek választás.

Bizarr fagyifajták Magyarországon is kóstolhatók

Forrás: Instagram/@robertocuki

Fagylalt, amit a néphagyomány inspirált: kannás bor ízű fagyi

Az előbb említett Roberto Cukrászda nemrégiben posztolt a legújabb fagylaltkreációjáról, mely a kannásbor névre hallgat.