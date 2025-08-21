Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kiderült, mikor jön az Emily Párizsban 5. évada - Már nem kell soká várnunk!

premier Emily Párizsban Lily Collins Netflix
Szabados Dániel
2025.08.21.
Emily Cooper új kalandok elé néz: a Netflix nyilvánosságra hozta, hogy mikor mutatja be a sikersorozat következő évadának első részét.

A Netflix hivatalosan is bejelentette, hogy az Emily Párizsban című sorozat ötödik évada december 18-án debütál a platformon. A rajongóknak már most bepillantást engedtek az új részekbe, ugyanis közzétették az első fotókat, amelyekből kiderül: Emily (Lily Collins) ezúttal az olaszországi Velencében is kalandozik.

Az Emily Párizsban 5. évadának egyes részei Velencében játszódnak
Az Emily Párizsban 5. évadának egyes részei Velencében játszódnak
Forrás: Netflix

A készítők által kiadott szinopszis szerint Emily immár az Agence Grateau római irodáját vezeti, egyszerre küzd szakmai és szerelmi dilemmákkal. Bár kezdetben úgy tűnik, minden a helyére került, egy rosszul sikerült projekt komoly következményeivel kell számolnia: Emilyt élete minden területén csőd fenyegeti. És ha ez nem lenne elég, egy nagy titok veszélybe sodorja egyik legfontosabb kapcsolatát. 

Emily Párizsban 5. - Nem kell búcsúznunk a régi szereplőktől

A sorozat új évadában Lily Collins mellett több ismert szereplő is visszatér, köztük Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie és Lucien Laviscount. Az új arcok között láthatjuk Eugenio Franceschinit, Thalia Bessont, Paul Formant, Arnaud Binard-t, valamint Minnie Drivert, Bryan Greenberget és Michèle Laroque-ot is.

Az alkotó továbbra is Darren Star, aki íróként és executive producerként is jegyzi a produkciót. Lily Collins a főszerep mellett producerként is részt vesz a munkában.

