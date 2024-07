Az augusztus nemcsak a csillaghullás miatt lesz romantikus és meghitt. Ez a hónap a szerelmeseknek és a szerelemre vágyóknak is kedvezni fog. Három csillagjegynek mindenképpen, nekik ugyanis az év legforróbb hónapja szenvedélyt és lángoló érzelmeket is hozhat.

Forrás: Shutterstock

3 csillagjegy, akiknek szerelmet hozhat az augusztus

Oroszlán (július 23. - augusztus 22.)

Az augusztus az oroszlánok számára kifejezetten kedvező időszak, nemcsak azért, mert ez a születési hónapjuk, hanem azért is, mert a Nap és Vénusz hatása megsokszorozza a vonzerejüket és felpezsdíti a szerelmi életüket is. A párkapcsolatban élők elmélyíthetik érzelmeiket a párjukkal, sokkal erősebb kötődést alakíthatnak ki, amiből akár házasság vagy gyermekáldás is várható. A szerelmet keresők számára ez a hónap elhozhatja a várva várt igazit. Érdemes nyitott szemmel járni ebben az időszakban, mert a romantika és a szenvedély folyamatosan fogja kísérni őket.

Mérleg (szeptember 23. - október 22.)

A mérlegek számára az augusztus hónap tele lesz harmóniával és szerelemmel. A Vénusz, a szerelem bolygója erősen hat a jegy szülötteire, ami segít abban, hogy mély, érzelmi kapcsolatokat alakítsanak ki. A kapcsolatban élők viharoktól hangos kapcsolata újra elcsendesedik és a pozitív érzelmek fogják átvenni az uralmat. Az egyedülálló mérlegek könnyen találkozhatnak valakivel, aki felkelti érdeklődésüket. Előfordulhat, hogy 1-1 ilyen találkozásból nem szövődik majd mélyebb kapcsolat, de semmiképp sem érdemes feladni, ugyanis a hónap utolsó napjai is elhozhatják a várva várt lángoló szerelmet.

Nyilas (november 22. - december 21.)

A nyilasok a kalandok szerelmesei. Az augusztus segíteni fogja őket az újabb felfedezésekben: új találkozásokat, kalandokat tartogat a jegy szülöttei számára. A Jupiter bolygója nagy hatással lesz a szerelmi életükre. Az egyedülálló nyilasok különösen szenzitívek lesznek a nyár utolsó hónapjában és nagy eséllyel találkoznak valakivel, aki hosszútávra partnerükké válhat. Azok a nyilasok pedig, akik párkapcsolatban élnek új közös élményekkel és romantikus pillanatokkal gazdagodnak majd.