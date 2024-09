Napi horoszkóp 2024. szeptember 26.: váratlanul törhet ki belőled a düh

A Skorpiók izgalmas találkozásra számíthatnak, a Nyilasoknak elképesztő megérzései lehetnek, a Bakokban kettős érzések lehetnek, a Vízöntőknek oda kell figyelniük az intuícióikra, a Halak pedig nagyon élesen és gyorsan átlátnak mindent. Íme, a napi horoszkóp csütörtökre.

Napi horoszkóp: ezt tartogatják számodra a csillagok

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Továbbra is a Rák jegyében jár a Hold, ami erős intuíciót és nagy érzékenységet hoz. Dolgod lehet ma valakivel, aki bosszant vele, hogy olyasmibe is beleviszi az érzelmeket, ahol szerinted semmi keresni valója nincsen - például a munkába. Hát most kénytelen leszel toleránsan viszonyulni hozzá.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Többször lesz az az érzésed, hogy rád senki sincsen tekintettel. Az a szerencse, hogy ma több olyan harmonikus fényszög lesz az égen, ami mégiscsak garantálja a közös nevező megtalálását. Persze ehhez az is kell, hogy engedj egy picit az álláspontodból.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ma a bolygód, a Merkúr belép a Mérlegbe. Ez nagyon szerencsés bolygóállás, mert garantálja, hogy most minden téren képes leszel megtalálni az arany közepet. Abban is segít, hogy diplomatikusan fogalmazz.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A Mars és a Hold is a te jegyedben van, ami szinte egyenlő azzal, hogy hirtelen, váratlanul törhet ki belőled a düh. Ne gondold, hogy minden megjegyzés szándékos sértés. Holnap már átlép a Hold az Oroszlánba, és enyhül ez a nyomás.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Csütörtökön helyreállhat a lelki békéd. A Merkúr belép a Mérlegbe, és igazán nyugodt hangulatot hoz, amikor lehet teljesíteni, feladatokra koncentrálni. Minden kapcsolatod működőképes és kiegyensúlyozott ezen a napon.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A Merkúr ma jegyet vált, belép a Mérlegbe. Ez neked csupa jót hoz: például azt, hogy sokkal könnyebben szót értesz mindenkivel. Most ha van is valamilyen kritikus észrevételed, az sikerül úgy tálalni, hogy ne sértődjön meg a másik.

Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)

Csütörtökön a Merkúr is belép a jegyedbe. Gyakorlatilag teljesen szabad kezet kapsz, most bárkivel szót érthetsz, és bárkinél célt érhetsz. Ezt az időszakot komolyan ki kellene használnod az előrelépésre - írja az Astronet.

