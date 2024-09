Napi horoszkóp 2024. szeptember 5.: most fontos változások jöhetnek

A Skorpiók csütörtökön kifejezetten jól és hatékonyan adják elő a kívánságaikat, a Nyilasok mintha óriási lökést kapnának, úgy indulnak el a siker kapuja felé. A Bakoktól a bolygók kitartást kérnek egyelőre, A Vízöntők életében most fontos változások jöhetnek, a Halaknak pedig a Rák Mars jó lehetőségeket hozhat. Íme, a napi horoszkóp csütörtökre.

Napi horoszkóp: ezt tartogatják számodra a csillagok

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A Hold ma már a Mérleg jegyében van. Találkozhatsz ma valakivel, aki levesz a lábáról a kedvességével. Lehet, hogy egy barátság kezdete, de az is, hogy egy szerelemé. Ez attól is függ, hogy te mire vagy nyitott.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Csütörtökön hajlamos lehetsz vitatkozni a többiekkel, nagyon megmakacsolod magad. Mindenképpen vedd észre, amikor újra és újra ugyanazt hajtogatod, és mereven kötöd az ebet a karóhoz. Muszáj lesz kompromisszumot kötni!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Csütörtökön a párkapcsolat, elköteleződés körül járnak a gondolataid. Ha van párod, most nagyon szerencsésnek érezheted magadat. Ha még egyedül vagy, a hiány ma nagyon felerősödhet. Szeretnél ismerkedni, de az elköteleződéstől is tartasz. Ezt az ellentmondást kellene mielőbb feloldani magadban.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A Mars már a Rák jegyében jár. Most aztán semmi okod a panaszra, minden halad, mint a karikacsapás. Bármit is gondolsz ki, könnyedén végigviheted a terveidet. Semmi esetre sem kéne most halogatni, mert csak felesleges köröket jelent.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Ma valahogy tisztán és élesen látsz mindent. Mégis próbálj ellenállni a késztetésnek, hogy megmondd a véleményedet, vagy ne adj isten beolvass valakinek. Még akkor se, ha valaki totális tévedésben van. Ez most egy ilyen nap.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Összeszedetten, nagyon következetesen végzed a dolgaidat. Olyan hatékony vagy, hogy magad is meglepődsz. Csináld meg a legtöbb energiát igénylő feladatokat. A délután viszont szóljon most már végre egy kicsit a kikapcsolódásról is!

Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)

Ha bármilyen fontos megbeszélni valód lenne, azt mindenképpen érdemes csütörtökre időzítened. A Hold ma már a jegyedben jár. Ma nemcsak nagyszerűen kommunikálsz, de az érveid, a kéréseid is nyitott fülekre találnak. Azt veszed észre, hogy mindenki hallgat és figyel rád - írja az Astronet.

