Nem indul be a fogyás? Lehet, hogy ez a rossz szokás okozza

Sokan egyből betegséget kiáltanak, ha nem indul be a fogyás, pedig a legtöbbször inkább néhány olyan rossz szokás áll a háttérben, melyek miatt kevésbé hatékony a zsírégetés. Nem szabad tehát beletörődni, ha a zsírpárnák nem akarnak eltűnni; érdemes megismerni, milyen diétagyilkos szokások akadályozhatják a fogyást!

A nassolás csak az egyik oka lehet, ha nem indul be a fogyás.

1. Nem reggelizel

Ha kihagyod a reggelit, kevesebb a kalóriabevitel, de ennek az is lehet az ára, hogy a nap során később falásrohamok törnek rád, és túlságosan sokat eszel ebédre, vagy délelőtt már nassolni kezdesz. Így azonban nehéz odafigyelni arra, mit és mennyit eszel; érdemes inkább reggelire rostokban, fehérjében gazdag ételt választani.

2. Nem indul be a fogyás, ha éjszaka is eszel

Érdemes a vacsorát legkésőbb három órával lefekvés előttre időzíteni, és utána már nem enni semmit – főleg rágcsálnivalókat, édességet. Ha késő este még eszel, nemcsak a testhőd, de a vércukor- és inzulinszinted is magasabb lesz éjszaka, emiatt pedig kevésbé hatékony a zsírégetés.

3. Lassú az anyagcseréd

Az anyagcserét sok minden befolyásolhatja, például a kor, a genetika, de az is, hogy mekkora az izomtömeged. A rendszeres testmozgás segít ugyan a fogyásban, de ha lassan indul be, érdemes súlyzós edzéseket is végezned, nem kizárólag kardiózni, hiszen a nagyobb izomtömeg gyorsabb anyagcserét, így gyorsabb fogyást is jelent.

4. Túl szigorú a diéta

Ha nem indul be a fogyás, az attól is lehet, hogy túlságosan kemény diétát szabtál meg magadnak. Egyrészt ha kizársz minden finomságot az életedből, nagyobb lesz a csábítás, ebből pedig komoly túlevések lehetnek. Másrészt pedig, ha éhezteted magad, a szervezeted raktározni kezd, így nem fog beindulni a súlyvesztés. Keress könnyen tartható, egészséges diétát, olyat, amit azután is tudsz tartani, miután lefogytál – hiszen a cél az életmódváltás, nem a gyors fogyás. Ha pedig egyedül nem megy, kérd dietetikus szakember segítségét.