Heti szerelmi horoszkóp (2024. november 25. - december 1.): a Bikák nyugtalankodnak, a Skorpiók párja is szenvedni fog

Minden kapcsolatban akadnak hullámvölgyek és felemelő pillanatok – és ezek gyakran nemcsak rajtunk, hanem a csillagok állásán is múlnak. A heti szerelmi horoszkóp pontosan ezt az érzelmi hullámvasutat térképezi fel.

Heti szerelmi horoszkóp: ezt tartogatják a csillagok

Forrás: Shutterstock

Heti szerelmi horoszkóp: fedezd fel hogyan hatnak érzelmeitekre a bolygók

Kos

A héten egy szuper Nap-Mars fényszög vitalitást hoz neked, amelynek a párod is örülni fog. Imádja, amikor ennyire pörögsz, és tele vagy ötletekkel, tervekkel, lelkesedéssel. Most igazán lenyűgözöd a vibráló személyiségeddel.

Bika

Hétfőtől fokozódó nyugtalanságot érezhetsz. A párod miatt aggódhatsz. Csütörtökön derülhet ki, mi volt az oka az idegeskedésnek. Lehet, hogy a munkahelyén adódik egy durva helyzet. Viszont a bolygók szerint ez el fog simulni, és még jobban alakulnak a dolgok, mint hittétek!

Ikrek

Uralkodó bolygód, a Merkúr kedden elkezd hátrálni. Ettől szentimentális hangulatba kerülhetsz, ami nem baj. Gondot inkább az okozhat, hogy hajlamos leszel régi témákat előszedni, amivel feltéphetsz sebeket...

Rák

A párod mértéktartóbb, mint te vagy, igaz? Akkor hallgass rá a pénzügyekben! Hétvégén nyitnak a karácsonyi vásárok, és te bármennyi pénzt el tudnál költeni ilyesmire. Figyelj most a józanság hangjára!

Oroszlán

Hétfőtől egyre erősebben érzed a szerdai szuper Nap-Mars fényszöget, ami fellelkesít, szó szerint az életkedvedet adja vissza. A szerelmed veled örül. Jegyezd meg, milyen jó ez az állapot!

Szűz

Régi családi ügyeket hozhat elő a hátárló Merkúr. Ennek nem örülsz. Szerencsére a párod mindenben egy véleményen van veled. És ez az, ami igazán számít, ugye? Tőle minden támogatást megkapsz.

Mérleg

Fáradt lehetsz és ingerült a hét elején. Próbálj meg korábban lefeküdni! Ha kipihennéd magad végre, akkor toleránsabb lennél a pároddal is. Szerdától jobb a helyzet...

Skorpió

Csütörtökön lesz egy kedvezőtlen bolygóháromszög, legérzékenyebb csúcsán a Skorpió Holddal. Valaki csúnyán beléd mar. Ezt a párod is megszenvedi. Péntektől nemcsak jobb a helyzet, hanem csodás kárpótlást kapsz.

Nyilas

Hétfőtől jó hatással lesz rád a szerdai Nap-Mars szuper fényszög. Annyi energiád lesz, ami nem csak kettőtöknek elég. Mindent elintézel, mindent kézben tartasz, és teljes a siker. A párkapcsolatban is szuper időszak ez.

Bak

Hétfőtől, november utolsó napjaiban mind a négy elemi energia képviselteti magát, és segít a harmónia megtalálásában és megtartásában. Nagyon jól összeilletek, és ez most mindenben megnyilvánul.

Vízöntő

Hétfőtől a párodat felvillanyozza a szerdai Nap-Mars szuper fényszög. Neked is jut a jóból. Nem szégyen, ha megállapítod, hogy közvetlen hatással van rád az ő hangulata.

Halak

A párod most több figyelmet igényel a szokásosnál. A gond csak az, hogy most se időd, se energiád… Vigyázz, ez feszültséget generálhat köztetek. Tőle most hiba várod, hogy megértő legyen.