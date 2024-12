Erre a 3 csillagjegyre decemberben rátalál a nagy szerelem

A horoszkóp szerint decemberben többen is rátalálnak arra a párra, akire már régóta vágynak. Persze mindannyian szeretnénk találkozni valakivel, akit a szerelmünknek nevezhetünk, akire számíthatunk, akiben megbízhatunk, akinek kedves arca elűzi lelkünk bánatát, akinek már egyszerű jelenléte elég, hogy boldogabbak legyünk. 3 csillagjegy most azon szerencsések között lesz, akik megszabadulnak a lelki terhektől, és rálelnek arra a szerelemre, amit igazán megérdemelnek. Hogy kik ők, most eláruljuk!

Horoszkóp: 3 csillagjegy, aki rátalál a lelki társára

Forrás: Shutterstock

Horoszkóp: minden, ami a szerelmet illeti

Kos szerelmi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A csillagok szerint az év utolsó hónapja olyan csillagállásokat jelez a számodra, ami egyenest a lelki társad ölelő karjai felé terel. Most olyan felhőtlen örömökben, heves érzelmekben és szenvedélyes érintésekben lehet részed, mint még eddig soha. Rátalálsz valaki olyanra, aki megadja neked az a teret, amire régóta vágytál. Az illető tüzes, féktelen és heves, ugyanakkor képes megnyugtatni háborgó lelked, ha épp arra van szükséged. Kosként először érzed úgy, hogy a függetlenségedet nem korlátozza senki. Új kedvesed a gondodat viseli, támogat, és most először érzed azt, hogy nem kell mindig erősnek lenned, mert van, aki ott áll mögötted. Az Oroszlánnal, a Nyilassal és a Mérleggel alakíthatsz ki igazán harmonikus kapcsolatot.

Oroszlán szerelmi horoszkóp (07.23-08.22.)

A tűz elem, mint ahogy a nevében is benne van, 100 fokon ég. Csillagjegyedből adódóan hajlamos vagy előre rohanni a szerelemben. Már azelőtt az esküvődet tervezgeted, hogy igazán megismernéd a jelenlegi partneredet és igazán elkezdenél kötődni hozzá. Vágysz a rivaldafényre, ezért szereted, ha egy kapcsolatban is értékelnek. Az elmúlt évek során gyakran előfordult, ha nem kaptad meg az áhított csodálatot, rajongást, hamar új kapcsolat után néztél, és talán lemaradtál az igaz szerelemről. De most minden másképp lesz. A nagy Ő mellett rá fogsz jönni, hogy néha nem árt lelassítani és elcsendesíteni az elméd. A Kossal, az Ikrekkel és a Mérleggel különösen remek párt alkothatsz.

Skorpió szerelmi horoszkóp (10.23-11.22.)

A víz jegyűek között a legmarkánsabb, leghatározottabb, ugyanakkor a legtitokzatosabb csillagjegy vagy. A csillagok szerint, ha elég nyitott szemmel jársz, még idén rátalálhatsz a másik feledre. Légy óvatos! Tartsd kordában a lelkesedésed egészen addig, amíg meg nem bizonyosodtál meg róla, hogy az illető is ugyanazt érzi irántad, mint te iránta. Ha ügyesen kevered a lapjaidat, a kezdeti szikra egy életre szóló kapcsolat lángjává hevülhet. A szerelemben odaadó és lelkes vagy, és szerencsére most kedvesed is partner lesz ebben. A kapcsolatotokat az teszi igazán különlegessé, hogy valóban képesek vagytok megérteni a másikat. Tisztelitek a másikban az erőt és főként az őszinteséget. Tökéletesen kiegészítitek egymást.