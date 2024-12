A szenteste horoszkópja: az Ikrek szentimentálisak, az Oroszlánok lobbanékonyak

A Hold, ami a hangulatunk és érzéseink jelölője, a diplomatikus Mérlegben jár Szenteste napján. Kritikus megjegyzések, balul sikerült ajándékok? Erre most biztos nem kell számítani! A Vénusz, ami a szerelmet, örömöt mutatja, a legkedvezőbb, ún. trigon fényszögbe kerül a Holddal, és jelzi, hogy sok vidám pillanat vár ránk. A Jupiter, a nagy szerencse bolygója arra utal, hogy a véletlen is a kezünkre játszik. Egy „veszélyforrást” azonban mutat a horoszkóp: a Szaturnusz, ami az Idő planétája, kedvezőtlen fényszöget kap. Rossz időzítés – ezzel lehet most problémánk. Figyeljünk rá, hogy időben kezdjünk neki a készülődésnek, és arra is, hogy mit mikor mondunk (például ne lőjük le a meglepetést)! Nézd meg, mit tartogat számodra szenteste.

Horoszkóp: ezt tartogatja számodra a szenteste a csillagjegyed szerint

Forrás: Shutterstock

Íme, a szenteste horoszkópja

Kos

A szenteste napja egyszerre lesz könnyed, élénk, megható és szentimentális. A Mérleg Hold azt javasolja, mindenhez derűsen álljon hozzá! Lehet, hogy nem sül ki időben a bejgli, vagy késik egy családtag, de ennél sokkal lényegesebb, hogy kikkel tölti az ünnepet. Ők a fontosak!

Bika

A Mérleg Hold miatt felhőtlen életkedv jellemzi. Régi karácsonyok emléke jut eszébe szinte mindenről. Illatok, hangok, ízek csalnak mosolyt az arcára. Ugyanezt szeretné megélni ezen a napon is. A Mérleg Hold segít, hogy könnyedén tegye…

Ikrek

A Jupiter az Ikrek jegyében retrográd mozgású, azaz hátrafelé halad. Emiatt a te karácsonyod is szentimentális lehet. Nem baj, ha emlékezel, de közben ne mulaszd el a jelen pillanat csodáját sem! Ebből pedig bőven akad.

Rák

Uralkodó bolygód a Hold, ami most szuper fényszögeket kap, és ez bearanyozza az egész karácsonyodat. Ettől senki és semmi nem hozhat ki a sodrodból, nem billenthet ki a harmóniából. Elégedett és hálás leszel mindenért. Ha bárki más hangot engedne meg magának, hamar felvilágosítod, hogy semmi sem fontosabb a szeretetnél.

Oroszlán

A Marssal a jegyedben könnyen haragra lobbanhatsz, akár kis semmiségen is felhúzhatod magad. Saját érdekedben a bosszantó dolgok és emberek helyett inkább a szívmelengető üzenetekre és gesztusokra figyelj! A Mérleg Hold mutatja, hogy egy nagyon kedves és emlékezetes ajándékot fogsz kapni.

Szűz

A siker kulcsa az átgondolt, részletekbe menő tervezés – te ezt vallod. Készülj fel, hogy időben nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy megbeszéltétek, valaki előbb betoppan, vagy késik. Ne borulj ki emiatt! Ha ezt a sértődési lehetőséget ügyesen elkerülöd, akkor semmi nem veszélyezteti a békét.

Mérleg

Kifejezetten jól fogod érezni magad Szenteste, amit a Mérleg Hold és két szuper fényszög is garantál. A hagyományokat csak akkor őrizd, ha jól esik. Nyugodtan változtass, ha másként gondolod! Persze csak akkor vállalkozz újításra, ha készen állsz rá!

Skorpió

Idén karácsonykor végre szeretnél lazítani? Akkor ne vidd túlzásba a sütés-főzést (amire pedig az Oroszlán Mars hajlamosít)! Ha van kedved, újíts az ünnepi menün! Ha megterhelőnek érzed, akkor egyszerűen elkészíthető ételeket és süteményeket válassz! Megható meglepetést kapsz valakitől. Ne felejtsd el megköszönni!

Nyilas

Az uralkodó bolygód, a Jupiter gyönyörű fényszögeket kap. Szenteste csupa olyan ember vesz körül, akiktől csakis a szeretet árad feléd. Te pedig mindent megtettél, hogy az ünnepi este szép legyen, úgyhogy már tényleg nincs is más feladatod, mint megélni a pillanatot. Nem baj, ha nem minden tökéletes!

Bak

Uralkodó bolygód a Szaturnusz, emiatt aggodalmaskodsz, nem tudod, hogyan lesz kész mindennel. Az égi folyamatok szerint ellep a sok teendő: takarítás, díszítés, sütés, főzés. Ne kapkodj! Ez az egyetlen, amire figyelned kell. Ha egy picit tudsz engedni az elvárásaidból, akkor azt veszed majd észre, hogy minden tökéletesen alakul.

Vízöntő

Barátságos és jókedvű nap vár rád. A Vízöntő az örök Újító, így a hagyományokat csak akkor kövesd, ha jól esik. Miért ne változtathatnál a „szabályokon”? Akárhogy is döntesz, biztos lehetsz benne, hogy gyönyörűen alakul a karácsonyod.

Halak

Minden évben az otthon melegét szeretnéd érezni, és adni a szeretteidnek. Idén ez jobban fog sikerülni, mint korábban. És most a szokásos túlérzékenység is elkerül. A Mérleg Hold teljesen visszafogja a hangulatingadozásokat. Egyetlen dologra figyelj: ne ússz el az idővel!