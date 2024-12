Karrier- és pénzhoroszkóp (december 16-22.): A Kos méltatlan vitába keveredhet, az Ikrek viszont minden feszültségől kimarad

A következő hét is intenzív energiákat hoz a mindennapjainkba, és ez a munka és a pénzügyek terén fokozottan igaz. A heti karrier- és pénzhoroszkóp megmutatja, hogyan hozhatod ki a legtöbbet a helyzetedből.

Karrier- és pénzhoroszkóp: erre számíthatsz a héten

Forrás: Shutterstock



Íme a heti karrier- és pénzhoroszkóp

Kos

Szerdán és csütörtökön is lesz olyan bolygószembenállás, amely méltatlan és túlzó vitát jelez, ami a munkát is érintheti. Szombaton viszont, a téli napfordulón a Nap belép a Bak jelébe, és konstruktív ötleteket hoz neked – amiket nyilván inkább már az újévben fogsz megvalósítani.

Bika

Vihar előtti csend: ezt érezheted a hét elején. Aztán szerda környékén ki is derül, minek az előjelét érezted meg: markáns fordulat várható a munkahelyen. Számodra jó hír, hogy pénteken a Hold belép a Szűzbe, szombaton a Nap a Bakba, s ezek stabilitást hoznak a pénzügyekben.

Ikrek

Szuper hírünk van: te mintha kimaradnál minden feszültségből, mert a Vénusz és a Jupiter védőhálót képez körülötted. Sőt nemcsak megvéd, hanem valamiben nagy szerencsét is hoz neked! A csúcspont pénteken lesz, de a hét bármelyik napján érezheted, hogy végre melléd állt a szerencse.

Rák

Hét indításként szívmelengető konstellációk lesznek az égen. De a folytatás sem rossz, szerdától sem kell bajra számítanod, főleg, ha takarékosan költesz. Mielőtt elmész vásárolni, írd össze, mi hiányzik otthon, és csak a papíron lévőket vedd meg!

Oroszlán

Szerdán és csütörtökön lehet néhány olyan konfliktus, ami valóban megvisel. Próbáld meg nem teljesen a lelkedre venni a munkahelyi csatározásokat! Nem érdemes karácsony előtt ezzel elrontanod a hangulatodat.

Szűz

Ne hasonlítgasd magad másokhoz! Nem biztos, hogy az igazat mondja/mutatja magáról. A hét második felében már jobb formában leszel. Sikeresen lezárod a munkahelyi ügyeidet.

Mérleg

A hét elején kirobbanóan jó formában leszel, amit a főnököd és a kollégáid is észrevesznek. A hét közepén viszont ne állj le vitázni se gyerekkel, se gyerekes felnőttel! Pontosan tudod, kicsivel később már nem lesz téma, ami akkor és ott problémának tűnik.

Skorpió

Okosan használd ki a hétfőt és a keddet, mert elemedben leszel, és eszméletlen gyorsan elintézel mindent. Sajnos a szerdára és a csütörtökre ez már nem érvényes: kellemetlen bolygószembenállások kellemetlenkedő embereket szimbolizálnak.

Nyilas

Ha tisztázni valód van valakivel, arra ott a hétfő és a kedd. Szerdán és csütörtökön viszont ne akarj tiszta vizet önteni a pohárba, mert a bolygószembenállások komoly feszültséget jeleznek. Péntek lesz a kedvenc napod, amikor egyszerre leszel lelkes és hatékony.

Bak

Muszáj az aktuális feladatokra koncentrálnod, amit sajnos nehezít néhány bolygószembenállás. Nem baj, hiszen te fegyelmezett ember vagy. Vasárnap dupla szuper fényszög lesz a jutalmad.

Vízöntő

Hétfőn és kedden már reméled, hogy túl vagy a munka nehezén, de még megtalálnak egy-két feladattal. Szerdán és csütörtökön is lesznek olyan ronda bolygószembenállások, amelyek ronda viszályt szimbolizálnak.

Halak

Ennél jobban nem is indulhatna a heted: hétfőn és kedden is szerencsés fordulatok várhatóak. Elismeréseket is kaphatsz. Ezek után a szerdai és a csütörtöki bolygószembenállások meg se kottyannak neked.