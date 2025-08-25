Miért tűnik el több ezer ember Japánban? – Megdöbbentő jelenség áll a háttérben

Világszerte milliók tűnnek el, ami óriási terhet jelent a hatóságoknak, a családoknak pedig kínzó fájdalmat. Az Egyesült Államokban a leggyakrabban holtan találják meg a bejelentett eltűnt személyeket, mivel azért nem jelentkeznek mert baleset, emberrablás, vagy gyilkosság áldozatai lettek. Japánban évente 100 ezer embernek veszik nyoma egyik napról a másikra, és egy elképesztő jelenség az oka.

A japán Johatsu-jelenség a '90-es években erősödött fel.

Forrás: Shutterstock

Johatsu, azaz a japán „elpárolgók"

Az amerikai krimikből már jól ismerheted az FBI tanúvédelmi programját, amely során valakinek egy új személyazonosságot biztosítva, egy teljesen új életet ajánlanak fel valakinek, miután tanúskodott valamelyik maffiafőnök ellen. Nincs ennyi tanú Japánban, az ázsiai szigetország eltűnései mögött a Johatsu- jelenség áll. A szó japánul „elpárolgást" jelent. Ez egy kétségbeesett döntés. Több ezer japán választja azt évente, hogy családjukat, barátaikat hátrahagyva eltűnnek örökre. Ők a Johatsuk - írja a Time.

Kikből lesznek Johatsuk?

Mielőtt bárki pálcát törne a japánok felett – igen, az európaiak számára sokszor furcsák a szokásaik – de meg kell értenünk, hogy az eltűnéseket is a kultúrájuk legnagyobb félelme generálja, ami pedig nem más, mint a szégyen. Nálunk is megvan a mondás, hogy: „Szégyenében elbujdosik.” Itt is körülbelül erről van szó, csakhogy a japán kultúrában a szégyen évezredek óta a legnagyobb ellenség. A Johatsuk azért mennek el új életet kezdeni, mert kudarcot vallanak a munkájukban, elválnak a házastársuktól, ami szintén elfogadhatatlannak számít az országban, de sokan függőségük, a bántalmazó párkapcsolatuk vagy hatalmas adósságuk miatt tűnnek el nyomtalanul.

Szakértők szerint a depresszió, szorongás olyan erőssé válik bennük, hogy csak ezt látják a kiútnak. Ha még egy kis tudományt teszünk hozzá a megértéshez, akkor felhozhatóak azok a pszichológiai felmérések is, amik igazolják, hogy a legnagyobb félelme minden embernek a halálon kívül a nyilvános megszégyenítés, így talán valamennyivel könnyebb megérteni a japánokat is.

„Az éjszakai költöztetők”

Ha már az egészről azt gondolod, hogy filmbe illő, akkor most jön az újabb meglepetés. Számos beszámoló szerint megjelentek cégek, akiket a japánok csak „éjszakai költöztetőknek” hívnak. Titkosak és bennfentesek, nem reklámozzák magukat óriásplakátokon. Segítenek az eltűnni vágyóknak az éjszakai észrevétlen költözésben, az új okmányok beszerzésében, és még gyakran lelki tanácsadást is biztosítanak a nagy döntés előtt. Állítólag 2600 dollárnyi japán jent (908 ezer Ft) is elkérhetnek a segítségnyújtásért. A speciális vállalkozások már iparággá nőtték ki magukat. A hatóságok pedig nem nagyon találnak fogást rajtuk, mivel folyamatosan megtalálják a jogi kiskapukat.