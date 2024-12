Heti pénzhoroszkóp 2024.12.02 -08. - a Vízöntőnek szerencsés napjai lesznek, a Mérleg elismerésre számíthat

December első hete nemcsak az ünnepi készülődés kezdetéről szól, hanem a karrier- és a pénzügyek újragondolásáról is. A retrográd bolygómozgások lassítják az eseményeket, ugyanakkor lehetőséget adnak a régi tervek átgondolására és az új lehetőségek felfedezésére. Vajon hogyan hat mindez a csillagjegyekre? Heti pénzhoroszkópunk elárulja!

Forrás: Shutterstock

Karrier- és pénzhoroszkóp 2024.12.02 -08.

Kos

Uralkodó bolygód, a Mars retrográdba fordul - ez lefékez, de egyéb problémát nem okoz. Ez annyit jelent, hogy itt az ideje, hogy elgondolkozz a céljaidon, és finomíts a terveiden.

Bika

Gondolkozz, mielőtt költesz december első hetében, mivel a retrográd Merkúr megnehezítheti annak eldöntését, hogy jó üzletet kapsz-e. A Mars is hátrálni kezd, ami azt is mutatja, hogy a régi megoldásokhoz érdemes most nyúlni.

Ikrek

A Vénusz, a pénz és a kis szerencse bolygója jegyet vált a héten, átlép a Vízöntőbe. Ez alapos felfordulást hozhat, és váratlan, kiszámíthatatlan eseményeket. Légy rugalmas, arra most szükség lesz! Aggódnod viszont nem kell, következő év májusáig minden komolyabb kihívástól megóv a Jupiter a jegyedben.

Rák

A Merkúr és szombattól a Mars hátrálása lefékez. Nem baj, mert legalább van alkalmad végiggondolni a terveidet. Ahogy telnek a napok, a gátló hatások kioldódnak, és te kaphatsz egy nagyon jó hírt a pénzügyekben.

Oroszlán

Lehet, hogy nem érzed magad olyan ambiciózusnak vagy célorientáltnak, mint általában, hiszen a Mars a jegyedben hátrálni kezd - de nincs ezzel semmi baj. A Merkúr retrográdja visszahoz egy lehetőséget a múltból, amin nagyon érdemes lesz elgondolkodni.

Szűz

A Merkúr hátrál, óvatosan haladj a dolgokkal. Tudod, ez az előkészítés ideje... És kockázatos tervekbe ne vágj bele semmiképp, mert most nem biztos, hogy jól méred fel a körülményeket.

Mérleg

Komoly elismerést hozhat neked ez a hét, és a szerencse is kedvez neked a pénzügyekben. Ugyanakkor óvatosabban kellene fogalmaznod, és jól kellene felmérned a helyzeted. Hallgass mindenben a megérzéseidre!

Skorpió

Uralkodó bolygód, a Mars hátrálni kezd, elégedetlenségre azonban semmi okod. Lelassulnak a dolgok körülötted, de ez nem is baj, legalább utoléred magad végre.