Számmisztika: fejtsd meg az őrangyalok üzenetét!

A numerológia szerint

A számmisztika története is az ókorig nyúlik vissza. A numerológusok szerint a születési dátumunk számaiban benne van a sorsunk, a személyiségünk, a jellemünk, valamint az életünk hosszabb-rövidebb ciklusai, sorsfordulóink, illetve a párkapcsolati és társulási lehetőségeink is. A nevünk betűinek számértékei a legbensőbb késztetéseinket mutatják, azt, hogy hogyan oldjuk meg a sors kínálta lehetőségeinket.

A számmisztikusok szerint a páros számok nőies energiát képviselnek: a születési dátumban vagy a név betűértékei között a 2, 4, 6, 8 anyagias hatásúak. Ez nemcsak a pénzre értendő, hanem mindenre, ami a földi élettel kapcsolatos, például karrier, társadalmi elvárások – ezek ilyenkor kiemelt jelentőségűek az illetőnek. A páros számmal rendelkező személyek számára a párkapcsolat nélkülözhetetlen, nagy hatást is gyakorolnak a másik nemre, és természetes számukra a társkapcsolat. A páros számok jó párkapcsolati és üzleti társulásokat jeleznek.

A páratlan számok ezzel szemben férfias energiát képviselnek. Születési számként vagy a név betűinek értékeként az 1, 3, 5, 7, 9, függetlenséget, aktivitást jelez. A páratlan számmal rendelkező személyekkel nem könnyű, mert állandóan mozgásban vannak, és rendkívül fontos számukra a szabadság.