Bűbájos praktikák szilveszterre: így "varázsolj" pénzt és szerelmet

A legtöbb szokás a babonák, hiedelmek világába nyúlik vissza. Ezek közül vannak olyanok, amiket még ma is alkalmazunk különösen szilveszterkor, míg mások már kikoptak a köztudatból. Régen a babonás emberek akár hosszan tartó rítusokat is végrehajtottak, melyeket még az óévben kezdtek el, és az új év első napján fejeztek be.

Az év utolsó napjának estéjén, - szilveszterkor - a hiedelmek szerint különleges energiák vannak jelen

Forrás: Shutterstock

Egy kis boszorkányság szilveszterre!

Bőség, szerelem

Gyertyát vagy fahasábot égettek például, ezzel azt akarták biztosítani, hogy az új esztendőben ne legyen hiány tűzifából.

Gondoskodni szerettek volna arról is, hogy a pénz a házba befelé áramoljon, ne pedig kifelé, ezért szilvesztereste egy madzagra kötött érmét rögzítettek az ajtó vagy az ablak külső részére, majd éjfél után a madzag segítségével belülre húzták az érmét.

Pontban éjfélkor szokás volt felállni vagy felmenni az emeletre, biztosítva ezzel, hogy pozitív irányt vegyenek az emberek dolgai.

Szerelmi babona is kapcsolódott újév napjához: amelyik lány elsején először húzott a kútból vizet, arra szerelem és esküvő várt abban az esztendőben.

Újév napján nem volt szabad mosni, mert ez egy közeli hozzátartozó halálát jövendölte. Az első belépő, aki már az új évben érkezett, szimbolikus ajándékkal kedveskedett a háziaknak, például étellel, itallal, tűzifával vagy lámpással.

Ezt ne tedd!

Ne egyél szárnyast vagy halat! A hiedelem szerint a baromfiból készült ételeket kerülni kell 31-én és 1-jén, mert eleink hite szerint a csirke „elkaparja” a szerencsét, a pulyka pedig haragot hoz a házhoz. Ne egyél halat sem, ezzel ugyanis „elúszik” a szerencséd!

Ezt tedd!

Disznóból készült ételeket bátran fogyaszthatsz, a sertés ugyanis „előkotorja” a szerencsét.

Egyél lencsét vagy babot, ezek a pénz szimbólumai.

Ha rétest sütsz, azzal is a „gazdagságod” növelheted.

Ha az egymástól távol lévő szerelmesek az éjfélkor bontott pezsgőből egy keveset a földre löttyintenek, akkor tartós lesz a kapcsolatuk.

Az első napra azt mondják, hogy az egész évet meghatározza, tehát ne veszekedéssel töltsd a napot, ha jót akarsz magadnak.

Kora reggel friss hideg vízben kell mosakodni, ez állítólag egész évre egészségessé teszi az embert – és másnaposság ellen sem utolsó…

A naptárat is csak az új év első napján akassza ki, ellenkező esetben 365 napnyi szerencsétlenséget vonsz magadra.

Egy kis varázslat

Tátikabűbáj

Véd az ártó szándék ellen, pozitív irányba tereli az életed.

Amire szükséged lesz:

1 db faszénkorong, tűzálló edényben

1 db piros gyertya

gyufa

1 db hegyes szög

1 tk szárított rozmaring

7 db tátikavirág,

1 db kis méretű, zsinóros erszény

1 db 60 cm hosszú, vékony zsinór

A gyakorlat:

Gyújtsd meg a faszenet a tűzálló edényben, majd a piros gyertyát is. Forrósítsd fel a szög hegyét, és karcolj vele egy felfelé mutató háromszöget a gyertya oldalába, 2 cm-re a kanóctól. Szórd a rozmaringot a faszénre. Tedd a tátikákat egyesével az erszénybe. Fogd az erszényt a kezeid közé, és képzeld el sárkánytűzként, amely képes elégetni minden rosszindulatot, ami feléd irányul. Húzd át az erszényt a füstölő füstjén, hogy lepecsételd. Fűzd fel az erszényt a zsinórra, és viseld a nyakadban.

Aranymenta-varázslat

Az élet minden területén szerencsét hoz.

Amire szüksége lesz:

1 db zöld gyertya

1 ek mandulaolaj

6 csepp borsmenta-illóolaj

gyufa

1 db 15 cm hosszú, aranyszínű zsinór vagy szalag

6 db mentalevél

A gyakorlat

A kanócot elkerülve kend meg a gyertya oldalát a mandula- és a mentaolaj keverékével. Gyújtsd meg a gyertyát a következő sorok kíséretében:

Érjen bőség, ahogy az igazság virágzik, teljen be szerencsém, ahogy a Hold telik!

A szalaggal kötözze össze a száruknál fogva a mentaleveleket, és tartsa őket a pénztárcájában!

Konyhai boszorkányvarázslat

Bőséget teremt az életében.

Amire szüksége lesz:

1 db piros gyertya

gyufa

1 csésze háztartási só

1 csésze finomliszt

1 csésze víz

1 db nagy méretű tál

1 db tojásfehérje

1 tk mák

1 db 30 cm hosszú, piros szalag

A gyakorlat

Gyújtsd meg a gyertyát, és csendesítsd le az elmédet. Tedd a lisztet és a sót a tálba, keverd össze, és adj hozzá annyi vizet, hogy sima és gyúrható legyen. Dagaszd legalább 3 percig, és közben mondd, hogy,

Jöjj, gazdagság, jöjj, jólét, jöjj el bőség!

Gyúrj hengert a tésztából, és formázz belőle 8-as számot. Kend meg a tojásfehérjével, és egyenletesen szórd meg mákkal. Süsd aranybarnára, majd ha kihűlt, a piros szalaggal átkötve akaszd fel a konyhában!