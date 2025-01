Éves szexhoroszkóp 2025-re: ez várhat rád idén a szerelem terén

Az éves szexhoroszkóp szerint komoly fordulatokat jeleznek az égi folyamatok. Bármilyen meglepő, de születésünk helye és ideje meghatározhatja személyiségünket, vágyainkat, elképzeléseinket, habitusunkat, erotikus kisugárzásunkat, sőt még azt is, hogy a szexnek és a szerelemnek milyen szerepe van az életünkben. 2025-ös szexhoroszkópunkból megtudhatod, hogy egy bizonyos csillagjegyben született személytől mit várhatsz a kapcsolatban, és mivel tüzelheted fel kedvesed vágyát az ágyban. Felkészültél?

Éves szexhoroszkóp 2025.: minden ami szerelem és párkapcsolat

Forrás: Shutterstock

Éves szexhoroszkóp: erre számíts idén az intimitás terén

Kos szerelmi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Az év első fele hozhat némi bonyodalmat a szerelemben, de a dolgok szerencsére maguktól is gyorsan megoldódnak. Ha szingli vagy, akkor a sors az utadba sodorhat egy anyagilag stabil szeretőt, de az is előfordulhat, hogy az év elején olyan férfi hálójába esel, aki egyelőre még nem független. Ami az együttlétet illeti, ideje végre szabadjára engedned a fantáziáidat.

Bika szerelmi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Az idei év ideális arra, hogy új emberekkel ismerkedj, randevúzz, szerelmeskedj. Ha egyedülálló vagy, valaki a látóteredbe kerülhet, aki egyértelműen vonódik hozzád, de te sem vagy közömbös iránta. Ha párkapcsolatban élsz, a Vénusz felerősítheti a párod iránt érzett érzelmi és szexuális vágyat. Érzékeny területed a nyakad, hagyd hát, hogy kedvesed elkalandozzon fölötte.

Ikrek szerelmi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ha párkapcsolatban élsz, most minden változás benne van a pakliban, előfordulhat szakítás is, de az is lehet, hogy stabillá válik a szerelmed. Ebből kifolyólag legyőzhetetlen késztetést érezhetsz a családalapításra. Szingliként az év második fele lesz alkalmas arra, hogy találkozz egy olyan emberrel, akitől felgyullad a lepedőd.

Rák szerelmi horoszkóp (06.22-07.22.)

Az idei esztendőben nem lesz okod a panaszra, legalábbis, ami a szerelmi életedet illeti: a bolygók állása szerencsés fényszöget zárnak be. Bár az év első felében még meg kell ugorj pár akadályt, ettől a kelleténél is ingerültebbé válsz a kapcsolatodban. Ha pedig szingli vagy, semmi akadálya, hogy egy új embert beengedj az ágyadba, még ha kis időre is.