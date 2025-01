Megjósolta a Los Angeles-i tűzvészt az élő Nostradamus - Íme, a jövendölése

A tűzoltók folyamatosan küzdenek a lángokkal kaliforniában. Szakértők véleménye szerint a 2025-ös Los Angeles-i tűzvész minden idők legpusztítóbb erdőtüzei közé tartozik, sztárok villái égtek porrá, rengetegen elveszítették otthonukat, még többeket evakuáltak. Athos Salomé, aki az 1500-as években élt francia asztrológusról nevezte el magát, élő Nostradamusnak, azt azt mondja, már 2023 végén látta a katasztrófát és figyelmeztetett is.

Az élő Nostradamus előre látta a Los Angeles-i tűz pusztításást

Forrás: Bloomberg via Getty Images

Athos Salomé látta a Los Angeles-i tűz pusztítását

A jós, aki 2025-re vonatkozó jövendölésében azt állította, hogy a harmadik világháború küszöbén állunk, korábban pedig előre megjósolta többek között a koronavírus-járványt, II. Erzsébet királynő halálát, úgy véli, „a legrosszabb még hátravan”. Most arról beszélt, látta a Los Angeles-i tűz pusztítását is. „Az előrejelzésem száz százalékig pontos volt. 2023. decemberében azt jósoltam, hogy egy év múlva a világ a tűzzel összefüggő globális katasztrófát sszenved el. Egyenesen Kaliforniára utaltam” – idézi a Bors az élő Nostradamus szavait. „Ha ne adj’ Isten, az elképzeléseim továbbra is valóra válnak, akkor 2025 gyökeresen átalakíthatja az emberiség életét” – tette hozzá.

Apokaliptikus látomásaitól rettegnek az emberek

Athos Salomé szerint hamarosan titkos genetikai kísérletek látnak napvilágot. A kormányok és vállalatok génmódosított embereket hoztak létre, akik okosabbak, erősebbek és ellenállóbbak lesznek a betegségekkel szemben. Az élő Nostradamus - akinek további jóslatairól itt olvashatsz - úgy gondolja, a mesterséges intelligencia igazi veszélyeire 2025-ben ébredünk rá: egy globális esemény rámutathat arra, hogy ezek a technológiák már részben öntudatra ébredtek.

