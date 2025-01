Vajna Tímea háza is veszélyben a Los Angeles-i tűz miatt: el kell hagynia az otthonát

Vajna Tímea már a kezdetektől tájékoztatja követőit az eseményekről: fotókat és videókat oszt meg a tragédiáról. Most arról számolt be, hogy az ő otthona is veszélybe került, könnyen a Los Angeles-i tűz áldozatává válhat.

A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!