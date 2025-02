Heti szerelmi horoszkóp (02.17-23.): a Nap a Halakba lép, és ez nem mindenkinek hoz boldogságot

Ahány csillagjegy, annyiféle változást hozhat a Halakba lépő Nap. A legjobban természetesen a Halak jegyűek járnak, de a többi vízjegyű sem feltétlenül panaszkodhat a sorsra és a bolygóállásokra. Lesz, aki magyarázkodással és féltékenységgel tölti a hetet, de akad, aki felhőtlen boldogságot érez majd, amiért a párja a tenyerén hordozza őt. Mutatjuk, kinek mit üzen a heti szerelmi horoszkóp.

A eti szerelmi horoszkóp mindenkinek tartogat meglepetést

Forrás: Shutterstock

Heti szerelmi horoszkóp (02.17-23.)

Kos

A Halakba lép a Nap, ami neked kevésbé jó hír, mert enerválttá tesz. Ráadásul a Merkúr is itt van, ami pedig felesleges szóáradatot hozhat. Téged idegesít, ha a párod túlmagyaráz valamit, és ezen most lehet vita. Bolygód, a Mars továbbra is hátrál, és nosztalgiázásra hajlamosít…

Bika

A párod féltékennyé válhat, ha a kelleténél lelkesebben mesélsz neki valakiről. Egy hatalmas bolygóháromszög szerint valóban több inspiráló találkozás vár rád, de ezek nem tántoríthatnak el a párodtól, ezt ő érti félre. Nyugtasd meg!

Ikrek

Ha szingli vagy, most olyan élmények érnek, amik hatására rálátsz, hogy mi az, ami a párkeresésben akadályoz. Ezek után előfordulhat, hogy úgy látod, most mégis a karriered építése élvez elsőbbséget. De nem örökké… Rövidesen arra is sor kerül, hogy nyiss valaki felé.

Rák

Hiába a sok munka, csináljatok közös programot legalább egyik este. Szerencsére egyre jobban érzed magad, amit egy gyönyörű bolygóháromszög is támogat. Újból tudsz hinni önmagadban és kettőtökben…

Oroszlán

A bolygók szerint most a közös kiadásaitokat kell megfontolnotok. Nincs az a pénz, amit ne lehetne például az otthonotok szépítésére költeni. Valahogy konszenzusra kellene jutnotok. Észszerűsítsétek a terveiteket!

Szűz

A szokottnál többet beszélhet a párod. Sok türelemre lesz szükséged, hogy ne szólj rá. Az égi folyamatok szerint ugyanakkor igényli a figyelmedet. Azért beszél sokat, mert „teszteli”, hogy tényleg figyelsz-e rá. Tedd meg, hogy nyugodtan végighallgatod, és nem vágsz közbe!

Mérleg

Sikereket érsz el, és az meg nagyon jól esik, hogy a másik őszintén tud veled örülni, és büszke rád. Ilyen egy jó kapcsolat! Igaz, hogy már elmúlt Valentin-nap, de azért egy kedves gesztussal kimutathatod a szeretetedet felé.