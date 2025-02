Mihályfi Luca elképesztő titkot árult el Hegyes Berciről - Mi lesz ebből?

A Dancing with the Stars nézői hetekig, egészen a döntő előtti kiesésükig azt találgatta, vajon a magánéletben is egy pár-e Mihályfi Luca és Hegyes Berci. Annyira működöt közöttük a kémia, hogy mindenki abban reménykedett, hogy a fiatalok egymásra találtak, és a kiesésükkor ők el is árulták, hogy igen, szerelmesek. Luca azonban most olyasmit is elárult, aminek még lehetnek következményei.

Mivel a táncos műsor után már nem voltak olyan lelkesek a közösségimédia-posztok terén, sokakban felmerült a gyanú: elmúlt a varázs, a pár talán már szakított is. Nos, Mihályfi Luca sokatmondó információiból kiderül, kitart-e még most is a szerelem. Vajon tart még a szerelem Mihályfi Luca és Hegyes Berci között?

Forrás: Mediaworks/Polyak Attila Mihályfi Luca elárulta, mi a helyzet Hegyes Bercivel A szerelmes pár úgy döntött, elejét veszi a további pletykáknak, és közös Insta-élőben jelentkeztek be, hogy elmondják, tart-e még a kapcsolatuk, miért követte ki ideiglenesen Berci Lucát a platformon, és mi a helyzet velük mostanában. Kiderült, Hegyes Berci mindenkit kikövetett Instagramon, mert úgy érezte, túl sok az ismeretlen ismerőse, s noha Luca nem tartozik az ismeretlenek közé, sőt, egyszerűbbnek tűnt mindenkit ki-, majd a számára fontos embereket visszakövetni. Luca is elárult valamit, mégpedig azt, hogy elköltözött addigi otthonából. Hogy hova? Persze, hogy Hegyes Bercihez, akinél már addig is rengeteg cucca volt. Berci ugyan eleinte tartott tőle, hogy nem mindenben lesznek egy hullámhosszon, de mostanra már tudja, hogy Mihályfi Lucának nincs olyan szokása vagy tulajdonsága, ami zavarná őt, vagy ne birkózna meg vele.