Ennek az 5 csillagjegynek szerelmet hoz a június

Júniusban egyes csillagjegyek végre levehetik a „Forever Alone” pólót – de vajon kik azok, akikre rátalál a szerelem?

5 csillagjegy, akinek szerelmet hoz a nyár.

Forrás: Shutterstock

Ennek az 5 csillagjegynek hoz szerelmet a június

Nemcsak a hőmérséklet emelkedik júniusban, hanem a romantikus rezgések is! Az asztrológusok szerint most öt szerencsés csillagjegy számíthat arra, hogy a szívügyek végre mozgásba lendülnek – legyen szó új szerelemről, régi láng fellángolásáról vagy épp egy Tinder-matchel kezdődő epikus love storyról. Ha eddig csak a kaktuszod virágzott, ne aggódj, most lehet, hogy te is virágot hozol majd.

Lássuk, kikre mosolyog rá Vénusz!

Ikrek

Boldog szülinapot, kedves Ikrek! Az univerzum ajándéka idén nemcsak egy szelet torta, hanem egy vagy több szívmelegítő romantikus fordulat. A Jupiter és a Vénusz kellemes flörtenergiát hoznak, úgyhogy ha eddig csak a pénztáros mosolygott rád a sarki boltban, most lehet, hogy ő is randira hív. De vigyázz: ne ígérj túl sokat az első pohár prosecco után!

Oroszlán

Az Oroszlánok végre visszatérnek a szívük trónjára. Ha az elmúlt hónapokban kicsit háttérbe szorult a szerelmi életed, most jön a nagy fordulat. Egy új hódoló bukkanhat fel, és nem is akárki: valaki, aki értékeli a királyi fellépésed, és nem ijed meg attól, ha öt percenként posztolsz róla. Csak ne feledd: a romantika nem csak díszlet, néha hallgatni is kell!

Mérleg

A Mérlegek szívét most újra egyensúlyba hozhatja a szerelem. Ha eddig csak pipáltad a „jó külső, humor, nem toxikus” listát, júniusban végre meg is találod a megfelelőt. A Vénusz odébb tolja a régi kételyeket, és helyet csinál egy valódi, harmonikus kapcsolódásnak. Ne lepődj meg, ha egy baráti beszélgetés romantikus fordulatot vesz.

Nyilas

Nyilas, júniusban neked nem lesz szükséged utazásra – a kaland házhoz jön! Egy új szerelem formájában, ami lehet, hogy pont a kedvenc kávézódban vár. Az eddig csak filozofálgató szíved most akcióba léphet. És ne ijedj meg, ha valaki tényleg komolyan gondolja veled – néha a szikra nem külföldön, hanem két utcával odébb gyullad.

Halak

Romantikus Halak, a te júniusod most pont olyan lehet, mint egy Netflix romkom: érzékeny pillanatok, egy kis dráma, majd happy end. A Hold és a Neptunusz olyan szép lelki kapcsolódást hozhat, hogy még a régi csalódások is kisimulnak. Csak annyit mondunk: ne hagyd figyelmen kívül azt a furcsa, de kedves idegent, aki megdicséri a pólódat. Lehet, hogy ő a főszereplőd.