Numerológia: születési számjegyed megmondja, mikor talál rád az igaz szerelem

A numerológia a számok értelmezésével foglalkozik, amelyek befolyásolhatják az ember sorsát. A numerológusok szerint a születési dátum alapján meghatározhatjuk egy személy jellemét, megfejthetjük a sors jeleit, sőt: akár a jövőt is megjósolhatjuk. És most jön a meglepetés! Az is kiderülhet, mikor és hogyan találkozol az igaz szerelemmel.

Numerológia: tudd meg, mikor és hol talál rád a szerelem!

Forrás: Shutterstock/Iryna Imago

Numerológiai szerelemkalauz

Ha szeretnéd megtudni, mikor talál rád a szerelem, először is számold ki a saját számodat a születési dátumod alapján:

Használd fel a születési dátum összes számjegyét, majd add hozzá annak a hét napjának a sorszámát, amelyikre a születésnapod esett.

Például: ha a születésnapod 1995. február 24-én, pénteken volt:

Add össze a számjegyeket:

2 + 4 + 2 + 1 + 9 + 9 + 5 = 32

Add hozzá a hét napjának sorszámát (péntek = 5):

32 + 5 = 37

Végül redukáld egyjegyű számra:

3 + 7 = 10, 1 + 0 = 1

A te személyes számod ebben az esetben: 1

Most nézd meg, mit árul el rólad ez a szám: hogyan, mikor és hol talál rád az igaz szerelem!