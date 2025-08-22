Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Angelina Jolie, Sandra Bullock, Madonna – És most Millie Bobby Brown: híres szülők, akik örökbe fogadtak

Millie Bobby Brown
AFP - IMAGE PRESS AGENCY
gólyahír örökbefogadás Millie Bobby Brown
Jónás Ágnes
2025.08.22.
Az örökbefogadás nem újdonság a sztárvilágban, de az utóbbi években mintha egyre több híresség döntene úgy, hogy így vállal gyermeket. Legutóbb Millie Bobby Brown és férje, Jake Bongiovi jelentették be, hogy így válnak szülővé. A hír sokakat meglepett.

A Stranger Things sztárja az Instagramon osztotta meg a hírt: „Ezen a nyáron örökbe fogadtuk az édes kislányunkat. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy békében és nyugalomban kezdhetjük meg ezt a gyönyörű új fejezetet a szülői életünkben. És így hárman lettünk.” Bár sok rajongót váratlanul ért a bejelentés, Millie Bobby Brown már korábban is beszélt arról, hogy minél előbb szeretne családot alapítani, amiben férje, a 23 éves Jake Bongiovi teljes mértékben támogatta. 

Millie Bobby Brown
6 gyermek, mind örökbefogadás útján lettek a Jolie-Pitt házaspáré anno, épp, mint Millie Bobby Brown kislánya nemrég 
Forrás: AFP

Millie Bobby Brown esete, avagy miért választják egyre többen az örökbefogadást a hírességek? 

Egyáltalán nem arról van szó, hogy az örökbefogadás lenne a könnyebbik út. Más formában, de legalább ugyanakkora erőfeszítést jelent, mint a klasszikus verzió. Van, akinek nem lehet gyermeke, míg mások az egészségügyi kockázatoktól tartanak. A korábban étkezési zavarral küzdő személyek, mint például Lily Collins esetében, a testkép és a hormonális változások komoly szorongást okozhatnak, így a béranyaság vagy örökbefogadás logikus választás lehet, ha családot szeretnének. Egy biztos: örökbefogadás jól átgondolt döntés eredménye kell legyen, a hírességek történetei pedig másokat is inspirálhatnak arra, hogy nyitottak legyenek a családalapításra. 

Nem arról van szó, hogy „kevesebben akarnak igazi anyák lenni”, hanem arról, hogy a szeretetnek sokféle útja létezik. 

Millie Bobby Brown
Madonna anyai képességeiben sokan kételkedtek 
Forrás: NORTHFOTO

Madonna 48 évesen fogadott először örökbe, aztán le sem bírt állni

2006-ban egy kisfiút, Davidet, Malawiból, 2009-ben a 4 éves Mercy Jamest, majd később egy lány ikerpárt, ugyanabból az afrikai országból. Madonna a Raising Malawi szervezeten keresztül végzett munkája során számos helyi gyermekkel találkozott, és mélyen megérintette őt a sorsuk. Az énekesnőt sokan csodálták a gesztusáért, ugyanakkor voltak, akik kommentben kritizálták. 

Kételkedtek abban, hogy Madonna valóban alkalmas az örökbefogadott gyerekek nevelésére, tekintve, hogy még mindig iszonyú tempót diktál a munkában.

Egy biztos, Madonnának anyagilag nem fog gondot jelenteni a gyermekeiről való gondoskodás. 

Igazi multikulti család, kár, hogy elváltak

Angelina Jolie és Brad Pitt szintén az örökbefogadás révén bővítették családjukat: Maddox, Pax, Zahara és Shiloh mind különböző országokból érkeztek. A Jolie-Pitt páros korábban nyíltan beszélt arról, hogy erősen hisznek abban, hogy a család sokféle formában létezhet, és a szülő-gyermek közti szeretet nem elsősorban a genetikától függ. 

Kaptak is hideget-meleget ezért, azonban az idő – ha a válásukat nem számítjuk – őket igazolta. 

Bullock és Theron szingliként váltak anyává, fittyet hánytak a negatív kritikákra

Charlize Theron Jackson nevű fiával és August nevű lányával alkot családot Az Oscar-díjas színésznő nyíltan beszélt arról, hogy egyedülálló szülőként is szeretett volna családot, és számára az örökbefogadás természetes és szeretetteljes út volt. 

Millie Bobby Brown
Sandra Bullock 4 évet várt, hogy 1. gyermekét örökbe fogadhassa 
Forrás:  Profimedia

Sandra Bullock először akkori férjével, Jessie Jamesszel vette magához a 3,5 éves Louist. Az örökbefogadás menete még számukra sem volt egyszerű: 4 évet vártak, mire szülők lehettek. Mindent inkognitóban intéztek, hogy megvédjék a baba magánéletét. Öt évvel később Bullock szingliként fogadta örükbe második gyermekét, Lailát. 

Elmondása szerint azonnal érezte, hogy ő az a gyerek, akit meg kell ölelnie. 

A színésznő nyíltan beszélt arról, hogy a nevelőszülői rendszerben végzett munka során számos kihívással kellett szembenéznie, és hogy sokszor megkérdőjelezték szülői képességeit.

Többször hangsúlyozta: a gyerekek iránti szeretet nem függ attól, hogy biológiai úton születtek-e vagy sem – a szülőség a gondoskodásról és a jelenlétről szól.

Természetesen akadtak kritikus hangok, de a legtöbben elismerően beszéltek arról, hogy példát mutat.

