Angelina Jolie, Sandra Bullock, Madonna – És most Millie Bobby Brown: híres szülők, akik örökbe fogadtak

A Stranger Things sztárja az Instagramon osztotta meg a hírt: „Ezen a nyáron örökbe fogadtuk az édes kislányunkat. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy békében és nyugalomban kezdhetjük meg ezt a gyönyörű új fejezetet a szülői életünkben. És így hárman lettünk.” Bár sok rajongót váratlanul ért a bejelentés, Millie Bobby Brown már korábban is beszélt arról, hogy minél előbb szeretne családot alapítani, amiben férje, a 23 éves Jake Bongiovi teljes mértékben támogatta.

6 gyermek, mind örökbefogadás útján lettek a Jolie-Pitt házaspáré anno, épp, mint Millie Bobby Brown kislánya nemrég

Forrás: AFP

Millie Bobby Brown esete, avagy miért választják egyre többen az örökbefogadást a hírességek?

Egyáltalán nem arról van szó, hogy az örökbefogadás lenne a könnyebbik út. Más formában, de legalább ugyanakkora erőfeszítést jelent, mint a klasszikus verzió. Van, akinek nem lehet gyermeke, míg mások az egészségügyi kockázatoktól tartanak. A korábban étkezési zavarral küzdő személyek, mint például Lily Collins esetében, a testkép és a hormonális változások komoly szorongást okozhatnak, így a béranyaság vagy örökbefogadás logikus választás lehet, ha családot szeretnének. Egy biztos: örökbefogadás jól átgondolt döntés eredménye kell legyen, a hírességek történetei pedig másokat is inspirálhatnak arra, hogy nyitottak legyenek a családalapításra.

Nem arról van szó, hogy „kevesebben akarnak igazi anyák lenni”, hanem arról, hogy a szeretetnek sokféle útja létezik.

Madonna anyai képességeiben sokan kételkedtek

Forrás: NORTHFOTO

Madonna 48 évesen fogadott először örökbe, aztán le sem bírt állni

2006-ban egy kisfiút, Davidet, Malawiból, 2009-ben a 4 éves Mercy Jamest, majd később egy lány ikerpárt, ugyanabból az afrikai országból. Madonna a Raising Malawi szervezeten keresztül végzett munkája során számos helyi gyermekkel találkozott, és mélyen megérintette őt a sorsuk. Az énekesnőt sokan csodálták a gesztusáért, ugyanakkor voltak, akik kommentben kritizálták.

Kételkedtek abban, hogy Madonna valóban alkalmas az örökbefogadott gyerekek nevelésére, tekintve, hogy még mindig iszonyú tempót diktál a munkában.

Egy biztos, Madonnának anyagilag nem fog gondot jelenteni a gyermekeiről való gondoskodás.