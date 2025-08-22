Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A Szex és New York Mr. Bigje, Chris Noth végre állást foglalt a Sarah Jessica Parker és Kim Cattrall közötti viszályban

2025.08.22.
Mr. Big az És egyszer csak első részében meghalt, ami sokaknál kiverte a biztosítékot, annak ellenére, hogy a sorozatkészítőknek nem volt más választásuk. Chris Nothot ugyanis szexuális zaklatással vádolták meg. Így azonban már Kim Cattrallel együtt két nagyágyú is hiányzott a Szex és New York folytatásából, ami nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy a folytatás csúfos bukás lett.

A Szex és New York foltatásának szánták az És egyszer csak... című sorozatot, amelynek végét nemrég jelentették be. A széria nem hozta az elődjétől megszokott nézettséget, amelynek egyik oka az lehetett, hogy Kim Cattrall a Sarah Jessica Parkerrel való viszálya miatt nem vállalta a részvételt, a Mr. Big szerepében Carrie férjét alakító Chris Nothot pedig ki kellett írni a szexuális zaklatásos vádak miatt. North mostanáig a távolból nézte csak Parer és Cattrall közötti harcot, most azonban úgy tűnik, állást foglalt az ügyben.

A Szex és New York sztárjai csak a sorozatban barátnők — Chris Noth elárulta, melyikük mellett áll
Chris Noth Kim Cattrallnak üzent

Az És egyszer csak...színésze, Chris Noth csütörtökön sokak szerint állást foglalt a volt sorozatbeli felesége, Sarah Jessica Parker és Kim Cattrall között régóta dúló viszályban. A 70 éves színész, aki azért szerepelhetett csak egyetlen részben, mert 2021-ben több szexuális zaklatási váddal szembesült, a Szex és New York univerzumából egyetlenként kívánt boldog születésnapot Kim Cattrallnak, aki aznap nemcsak a születésnapját ünnepelte, hanem azt is, hogy augusztus 1-jén törölték az ikonikus sorozat folytatását, amely három évad után a múlt héten ért véget.

