Ezt a 4 csillagjegyet kiégés fenyegeti júniusban

Skorpió (10.23.–11.22.)

A Skorpió általában céltudatos, ambiciózus, rendkívül szenvedélyes és kitartó. Emellett nagyon megfontolt is, így inkább a hosszú távú, átfogó célokat tartja szem előtt, mint a gyors sikert. Ha látja, hogy megtérül a befektetett energia, a Skorpió képes a végletekig hajtani magát, ez azonban könnyen kiégéshez vezethet.

Ha Skorpióként te is hajlamos vagy mindent vagy semmit alapon élni, tartsd szem előtt, hogy ha hosszú távon is fenn akarod tartani a lendületet, elengedhetetlen hogy időnként megállj.

Júniusban eljött az idő, hogy belásd, ha akár csak egy napra is, de a pihenésre neked is szükséged van!

Nyilas (11.23.–12.21.)

A Nyilasok általában rendkívül pörgős életet élnek, és kitartásuk is figyelemre méltó, de az ő energiatartalékaik sem kimeríthetetlenek. Ha Nyilasként te is állandóan pörögsz, és már februárban előre betábláztad az egész nyarad, ne lepődj meg, ha júniusban hirtelen padlóra kerülsz. Ahelyett, hogy újabb és újabb lehetőségek után rohannál és hajszolnád a programokat, próbálj meg lelassulni. Élvezd, ahol most vagy, és ezúttal ne az impulzusok, hanem a nyugalom legyen a feltöltődésed forrása.