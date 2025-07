Pszichiáternél a helyük? Ez a 3 csillagjegy nagy valószínűséggel lesz pszichopata

Az, hogy milyen állatövi jegy szülöttei vagyunk nem csak arról rántja le a leplet, hogy azon a héten miként alakul karrierünk vagy a szerelmi életünk, hanem alapvető személyiségjegyekről is. Horoszkópunk alapján be lehet lőni, milyen eséllyel leszünk pszichopaták. Össze is szedtük, mely csillagjegyek a legveszélyeztetettebbek.

Ez a három csillagjegy nagyobb eséllyel lesz pszichopata

Milyen egy pszichopata?

Pszichopata az az ember, aki képtelen empátiára, érzelmileg sekélyes, hajlamos manipulációra, nincs lelkiismeret-furdalása, emellett impulzív, antiszociális és morálisan sincs a topon. A pszichopátia pszichés rendellenesség, melyet gyakran kevernek össze más betegségekkel, felismerése esetén pedig terápia szükséges.

Vajon melyik három csillagjegy a leghajlamosabb ilyen viselkedésre az asztrológia alapján?

Ez a három csillagjegy lehet hajlamos a pszichopátiára

1. Ikrek

A kétszínűségre és simulékonyságra hajlamos Ikrek között az átlagosnál több a pszichopata. Úgy hazudnak, mint a vízfolyás, miközben pontosan tudják, mit akarnak hallani az emberek. Úgy képesek ártani másoknak, hogy közben az áldozat azt hiszi, még neki tesznek szívességet. Azonnal kiszagolja mások gyengeségét, és rögvest az érzékeny pontokon támad, annak érdekében, hogy az legyen, amit ő akar.

2. Rák

Bizonyára minden olvasó szemöldöke felszalad amikor a kedves, családcentrikus Rák csillagjegyet látja egy ilyen listán. Azonban esetükben a szelíd felszín kusza, szélsőséges érzelmi viharokat takar, melyek óhatatlanul a felszínre kerülnek, ha nem vigyáznak. Ha előbújik a birtoklási vágyuk, még szeretteik életét is képesek pokollá tenni, féltékenységük fékezhetetlen, elfeledkezve arról, hogy mi a jó másoknak.

Bájos, karizmatikus tulajdonságaik révén bárkit az ujjuk köré csavarnak, így különösen veszélyesek.

3. Nyilas

A kötöttségeket nem ismerő Nyilas csillagjegy jó eséllyel a társadalmi szabályokat is áthágja, mely a pszichopata személyiségzavar egyik fő jellemzője. Kalandvágyuk miatt sokan kedvelik őket, ellenben impulzivitásuk miatt sokszor másokat is veszélybe sorolnak. Tetteik következményeit lesöprik a vállukról, hajlamosak kizárólag a saját érdekeiket nézni, miközben másoké láthatatlan számukra.