A rendezőnő leleplezte az Amerikai pszichó titkát − Christian Bale ikonikus alakítása 25 év után is sokkol

Amerikai pszichó - Christain Bale

Forrás: AFP/Archives du 7eme Art

Jared Leto (Paul Allen)

Bár Jared Leto már ismert volt a Harcosok klubja és a Rekviem egy álomért című filmekből, az Amerikai pszichóban nyújtott rövid, de emlékezetes alakítása (és a sors, amit Bateman által elszenved) tovább erősítette hírnevét. Később Oscar-díjat is nyert a Mielőtt meghaltam című filmért, és a 30 Seconds to Mars zenekar frontembereként is világsikereket ért el.

Amerikai pszichó - Jared Leto

Forrás: Corbis Historical/Getty Images

Justin Theroux (Timothy Bryce)

Patrick Bateman egyik kollégáját alakította a filmben. Az Amerikai pszichó segítette Justin Theroux-t abban, hogy a filmes és televíziós iparban stabil karriert építsen. Azóta számos nagy sikerű sorozatban (pl. Lost, A hátrahagyottak, The Mosquito Coast) és filmben szerepelt, miközben sikeres forgatókönyvíróvá is vált (pl. Trópusi vihar, Vasember 2). A PEOPLE magazinnak nemrég viccesen megjegyezte, hogy a szerepét afféle "fiatal Jared Kushner"-ként játszotta el.

Justin Theroux és Christian Bale az Amerikai pszichóban

Forrás: Profimedia

Reese Witherspoon (Evelyn Williams)

Bár Witherspoon már az Amerikai pszichó előtt is ismert volt (pl. a Pleasantville vagy a Kegyetlen játékok című filmekből), az Amerikai pszichóban nyújtott, Bateman barátnőjeként eljátszott szerepe egy újabb lépcsőfok volt karrierjében. Röviddel ezután jött a hatalmas sikerű Doktor Szöszi (2001), amely Hollywood egyik vezető színésznőjévé emelte. Később Oscar-díjat is nyert A nyughatatlan című filmért, és ma már sikeres producer is a Hello Sunshine nevű cége élén, amely női történetekre fókuszál.

Reese Witherspoon az Amerikai pszichóban

Forrás: Profimedia

Ezek a színészek mind kihasználták az Amerikai pszichó által nyújtott lehetőséget, és az azóta eltelt 25 évben Hollywood meghatározó alakjaivá váltak.

Christian Bale: a tökéletes választás

Christian Bale alakítása Patrick Bateman szerepében máig ikonikus.

A színész hihetetlenül hitelesen hozza a karakter kettősségét: a karizmatikus, ám ijesztő vonásokkal rendelkező férfit, akinek megszállottsága egyszerre nevetséges és hátborzongató.

Bale mimikája, testbeszéde, és a monológjai során tanúsított higgadtsága teszi Batemant egyszerre gyomorforgatóvá és furcsamód szórakoztatóvá. Ezzel a szereppel robbant be igazán a köztudatba, és megalapozta későbbi karrierjét, amelyben előszeretettel alakít összetett, mentálisan instabil karaktereket, amilyen például Batman is volt a Sötét Lovagban.