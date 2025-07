A Hold ma éjjel máshogy ragyog – Július 10-én csodát láthatsz az égen, jon a Buck Moon

Csütörtök este különösen fényes teliholdra számíthatunk, amely a hagyomány szerint a Szarvasbika Hold, vagyis a Buck Moon nevet viseli. Ez az elnevezés az amerikai őslakosoktól származik, akik a holdfázisokat évszakokhoz kötötték. Júliusban a szarvasok elkezdik növeszteni új agancsukat – erről kapta nevét a jelenség.

A Buck Moon naplemente után kel fel a délkeleti horizonton, majd egész éjjel látható lesz. Legfényesebb állapotát július 11-én hajnalban, magyar idő szerint 4:37-kor éri el. A telihold előtte és utána is 95 százalék feletti telítettséggel világít, így három éjszakán át – július 10-étől 12-éig – különösen látványos lesz.

Az égi jelenség Magyarországról is jól megfigyelhető. A Hold az éjszaka során átvonul az égen, hajnal előtt a délnyugati látóhatár közelében tűnik el. A Borsonline azt írja, csütörtök este a Mars is feltűnik nyugaton, de éjfél előtt elhalványul. A Vénusz hajnali 2 óra után kel fel keleten, és napkeltéig látható marad. A Hold közelében a Szaturnusz is megjelenik, bár ennek észleléséhez már távcsőre lehet szükség.

Buck Moon, a különleges telihold: a fotózásra is érdemes felkészülni

Ha valaki le szeretné fényképezni a jelenséget, az naplemente után lépjen akcióba. A horizont közelében lévő Hold vizuálisan nagyobbnak hat, és különösen látványos lehet, ha fák, hegyek vagy épületek keretezik. Egy jobb minőségű mobiltelefon is elegendő lehet a megörökítéséhez, de igazán részletes képet állvánnyal és manuális beállításokkal lehet készíteni.