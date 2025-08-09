Ezért különlegesek az augusztus szülöttei: őket tuti nem kell félteni

Ha augusztusban születtél, jó eséllyel két karakteres csillagjegy egyikének vagy a büszke képviselője. Az Oroszlánok már kiskoruktól fogva vezéralkatként viselkednek, a Szüzek pedig mintha egy beépített rendszerezőszoftverrel érkeztek volna. Ezek a gyerekek nemcsak különlegesek, hanem meglepően tudatosak is – sokszor már egészen fiatalon is úgy viselkednek, mintha ők irányítanák a világot. És ezt nem csak a szüleik látják így.
Úgy látszik, abban a tudomány és az asztrológia is egyetért, hogy a nyári babák – és ez magában foglalja az augusztusi babákat is – általában pozitívabb hozzáállást alakítanak ki a dolgokhoz, mint az átlag. Kevésbé hajlamosak a depresszióra, derűsebb a természetük, és nagy eséllyel ők azok, akik már reggel nyolckor mosolyognak. Ebben persze a napfény, a csillagok állása és hatására felszabaduló hormonkok is szerepet játszhatnak, de azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy roppant szerencsés, aki ilyenkor születik.
Ha augusztus 23. előtt jöttél világra, Oroszlán vagy – és ezt nagy eséllyel már oviban is sejtették rólad anélkül, hogy elmondtad volna, mikor születtél. Az Oroszlán gyerek jelenlétét mindenki megérzi, ha belép a szobába. Az Oroszlánok szeretik, ha figyelnek rájuk. Harsányan és bátran élnek, imádnak vezetői szerepekben lenni. Ha felelősséget kapnak, nem riadnak meg tőle. Kreatívak, lelkesek és magabiztosak – olyan típusok, aki nem szeretnek mások szájíze szerint játszani, inkább ők azok, akik a szabályokat megalkotják.
Augusztus 23. után már a Szűz jegyűek következnek – ők a csendes zsenik. Nem kell nekik a rivaldafény, ők inkább jobban szeretnek a háttérben maradni és rendszerezni a dolgokat. Már háromévesen rendszerezik a ceruzákat szín szerint. Mimdent megfigyelnek, gondolkodnak, elemzik a világot, és gyakran érettebbnek tűnnek a koruknál. A Szűz jegyében születettek nem beszélnek sokat –, de ha megszólalnak, az általában aranyat ér.
Ha te nem, de legalább a gyereked olyan szerencsés, hogy pont augusztusban született, nem kell aggódnod a jövője miatt. Ezek a jegyek pontosan tudják, hogyan boldoguljanak az életben. Igaz, némileg hátrányból indulnak, hiszen ők lesznek a legfiatalabbak az évfolyamban, de ez is segít nekik abban, hogy megtanuljanak érvényesülni. Az Oroszlán kiharcolja magának a figyelmet, a Szűz besimul a rendszerbe, de felnőttként mindketten ott vannak az élvonalban.
