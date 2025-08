Meryl Streep hatalmasat esett Az ördög Pradát visel 2 forgatásán - Fotók

Az IMDb szerint a történet Miranda Priestly és volt asszisztense, Emily Charlton rivalizálását mutatja be a hanyatló nyomtatott média világában. A két nő a reklámbevételekért küzd egymással, miközben Miranda közeledik a nyugdíjhoz. Az első film világsikert aratott: 326,7 millió dolláros bevételt ért el, miközben gyártási költsége 35–41 millió dollár volt. Két Oscar-jelölést kapott, köztük Meryl Streep a legjobb női főszereplő kategóriában, emellett öt BAFTA- és három Golden Globe-jelölést is bezsebelt, utóbbit Streep el is nyerte vígjáték/musical kategóriában.