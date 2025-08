Ajtónállók, tárogatók, sprinterek a metróban? Idegesítőek, de van náluk SOKKAL rosszabb a TikTok-felhasználók szerint

A mindennapok velejárója, hogy találkozunk önző vagy figyelmetlen emberekkel. Ez azonban nem válik problémává, amíg nem kerülnek elég közel ahhoz, hogy felborítsák a lelki egyensúlyunkat. Ez utóbbi azonban könnyen megeshet a tömegközlekedési eszközökön, ahol mostanában egy új utazási stílus dühíti fel az angol Reddit- és TikTok-felhasználókat.

A tömegközlekedés időnként megtépázza az idegeinket

A „rúdfoglalók” az angol tömegközlekedés új közellenségei

Az utazókat jelenleg az egyre inkább terjedő „rúdfoglalás” akasztja most ki a legjobban - írja a Daily Mail. A közösségi oldalakra folyamatosan panaszos bejegyzések érkeznek az idegtépő viselkedési forma miatt. Ez az a jelenség, mikor valaki a teljes testfelületével elfoglalja a kapaszkodásra szolgáló rudakat a metrón, villamoson, buszon, szó szerint szinte rátekeredve a rúdra. Ez egyébként már nálunk is megfigyelhető, de még nem kíséri akkora felháborodás, mint az angolszász területeken.

Tárogatók, ajtónállók, sprinterek és társaik

A jól ismert idegesítő típusok között vannak a „tárogatók”. A leggyakrabban férfiakról van szó, akik egy óriási terpeszben foglalnak helyet, úgy, hogy képtelenség leülni melléjük. Persze ennek vannak testfelépítésbeli okai is, de pár perc erejéig minden férfi össze tudja zárni a lábát. Közismertek az „ajtónállók” is, akik lecövekelnek a szerelvények ajtaja előtt, ezzel megnehezítve a le- és felszállást. A „sprinterek” szintén a kedvenc utastársaink közé tartoznak, ők azok, akik a leggyorsabb sebességre kapcsolva próbálják megszerezni a szabad ülőhelyeket, de egyre gyakrabban találkozunk „menekülőkkel” is, akik, ha bárki leül melléjük, azonnal felpattannak és a szerelvény legtávolabbi végébe vándorolnak. Ennek az lehet a magyarázata, hogy egyre többekben okoz szorongást az idegenek fizikai közelsége, ami a tömegközlekedésben nehezen kiküszöbölhető.