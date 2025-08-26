Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 26., kedd

Szeptemberi pénzhoroszkóp: ezek a csillagjegyek meggazdagodnak ősszel

Shutterstock - Krakenimages.com
Csére Erik
2025.08.26.
Pénzfronton minden jegy kap valamit, de az adagok igencsak eltérőek. Van, aki nagyot kaszál, másnak meg a hó végi spórolás marad. Lássuk, mit mond a pénzhoroszkóp!

Itt van az ősz, itt van újra. A csillagjegyek most nemcsak az őszi záprokra készülhetnek, hanem pénzesőre is. A szeptemberi pénzhoroszkóp szerint néhány jegy az ősz beköszöntével gazdagságra és egyre kövérebbre hízó bankszámára számíthat, ám másoknak csak a hitelkártya-kerete fog megnőni. De mit tartogatnak a csillagok a többieknek? Mutatjuk, kinek kerül szeptemberben kaviár az asztalára, és kinek marad a tészta.

pénzhoroszkóp szeptember
A szeptemberi pénzhoroszkóp egyeseknek pézesőt hoz, másokat megvéd tőle.
Forrás: Digital Vision

Akik a pénzhoroszkóp szerint gazdagabbak lesznek szeptemberben

Az alábbi csillagjegyeknek kiemelten sikeres lesz a szeptember.

Kos – Fizuemelés a láthatáron

Munkahelyeden végre elismerik a teljesítményed. Bónusz, előléptetés, vagy magasabb fizetés várhat. Ha ügyesen tárgyalsz, hosszú távon is stabilabb anyagi helyzetbe kerülsz.

Ikrek – Váratlan pénzeső

Beeshet egy visszafizetett kölcsön, vagy kisebb nyeremény. Vigyázz, nehogy egy hét alatt elverd – inkább fektess be valamibe, ami később is hoz pénzt.

Rák – Apró, de biztos növekedés

Nem lesznek milliók, de végre nem kell matekozni a hónap végén. Ez a stabilitás jó alap arra, hogy lassan elkezdj tartalékot felhalmozni.

Oroszlán – Luxusra fel!

Új projekt, üzlet vagy befektetés komoly bevételt hozhat. Azonnal elköltöd, vagy befekteted? Rajtad múlik, de ha most okosan bánsz a pénzzel, a jövőben is élvezheted a gyümölcsét.

Mérleg – Fortuna kedvence

A szerencse melléd áll, és extra bevételt hozhat egy ingatlanügylet, befektetés vagy előléptetés. Hallgass a megérzéseidre, mert most valóban kifizetődőek.

Skorpió – Lassú építkezés

Nem leszel gazdag egyik napról a másikra, de a kemény munkád végre meghozza a gyümölcsét. Régi projekt indíthat el plusz bevételt, és a stabilitás sokkal tartósabb lesz, mint a gyors pénz.

Bak – Stabil növekedés

Most tényleg beérik a szorgalmad: a bankszámlád gyarapodik, és még félre is tudsz tenni. Ez az időszak megerősít abban, hogy jó úton jársz.

Halak – Meglepetés a bankszámlán

Régi projekt, visszatérítés vagy kisebb örökség hozhat extra pénzt. Nem leszel milliárdos, de végre nem kell minden héten a leárazott termékeket keresned.

Hozzájuk nem lesz annyira kegyes a sors

Persze nem lehet mindenkinek szerencséje. Következzenek a szeptember hónap vesztesei:

Bika – Stabilitás, de semmi extra

Nem jön váratlan kiadás, de extra bevétel sem. Ez a hónap a spórolásról szól – később hálás leszel érte.

Szűz – Kiadások hónapja

Lakásfelújítás, javítás vagy egészségügyi költség viheti el a félretett pénzed. Nem tragédia, de bosszantó lesz hozzányúlni a tartalékhoz.

Nyilas – Meglepetés kiadás

Hajlamos vagy nagy lábon élni: drága vacsorák, spontán utazások, bulik. A hónap végén jön a kijózanodás – jobb, ha idejében visszaveszel.

Vízöntő – Bejön, majd kimegy

Extra bevétel repülhet be az ablakon, de ugyanilyen gyorsan el is száll. Ha nem figyelsz, üres kézzel zárhatod a hónapot. Most tényleg érdemes félretenni.

