Szeptemberi pénzhoroszkóp: ezek a csillagjegyek meggazdagodnak ősszel

Itt van az ősz, itt van újra. A csillagjegyek most nemcsak az őszi záprokra készülhetnek, hanem pénzesőre is. A szeptemberi pénzhoroszkóp szerint néhány jegy az ősz beköszöntével gazdagságra és egyre kövérebbre hízó bankszámára számíthat, ám másoknak csak a hitelkártya-kerete fog megnőni. De mit tartogatnak a csillagok a többieknek? Mutatjuk, kinek kerül szeptemberben kaviár az asztalára, és kinek marad a tészta.
Az alábbi csillagjegyeknek kiemelten sikeres lesz a szeptember.
Munkahelyeden végre elismerik a teljesítményed. Bónusz, előléptetés, vagy magasabb fizetés várhat. Ha ügyesen tárgyalsz, hosszú távon is stabilabb anyagi helyzetbe kerülsz.
Beeshet egy visszafizetett kölcsön, vagy kisebb nyeremény. Vigyázz, nehogy egy hét alatt elverd – inkább fektess be valamibe, ami később is hoz pénzt.
Nem lesznek milliók, de végre nem kell matekozni a hónap végén. Ez a stabilitás jó alap arra, hogy lassan elkezdj tartalékot felhalmozni.
Új projekt, üzlet vagy befektetés komoly bevételt hozhat. Azonnal elköltöd, vagy befekteted? Rajtad múlik, de ha most okosan bánsz a pénzzel, a jövőben is élvezheted a gyümölcsét.
A szerencse melléd áll, és extra bevételt hozhat egy ingatlanügylet, befektetés vagy előléptetés. Hallgass a megérzéseidre, mert most valóban kifizetődőek.
Nem leszel gazdag egyik napról a másikra, de a kemény munkád végre meghozza a gyümölcsét. Régi projekt indíthat el plusz bevételt, és a stabilitás sokkal tartósabb lesz, mint a gyors pénz.
Most tényleg beérik a szorgalmad: a bankszámlád gyarapodik, és még félre is tudsz tenni. Ez az időszak megerősít abban, hogy jó úton jársz.
Régi projekt, visszatérítés vagy kisebb örökség hozhat extra pénzt. Nem leszel milliárdos, de végre nem kell minden héten a leárazott termékeket keresned.
Persze nem lehet mindenkinek szerencséje. Következzenek a szeptember hónap vesztesei:
Nem jön váratlan kiadás, de extra bevétel sem. Ez a hónap a spórolásról szól – később hálás leszel érte.
Lakásfelújítás, javítás vagy egészségügyi költség viheti el a félretett pénzed. Nem tragédia, de bosszantó lesz hozzányúlni a tartalékhoz.
Hajlamos vagy nagy lábon élni: drága vacsorák, spontán utazások, bulik. A hónap végén jön a kijózanodás – jobb, ha idejében visszaveszel.
Extra bevétel repülhet be az ablakon, de ugyanilyen gyorsan el is száll. Ha nem figyelsz, üres kézzel zárhatod a hónapot. Most tényleg érdemes félretenni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.