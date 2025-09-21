Heti szerelmi horoszkóp szeptember 22-28.: az Oroszlán kalandba keveredik, a Bika végre megnyugszik

A bolygóállások új energiákat hozhatnak: lesznek akiknek az elengedésben nyújtanak segítséget, másoknak az újrakezdésben. A hét végére minden csillagjegy tisztább képet fog kapni arról, hogy mit akar a szerelemtől. A föld jegyek a héten megpróbálják megtalálni a harmóniát, a víz jegyek élményeket gyűjthetnek. A tűz jegyűekre izgalmas beszélgetések és romantikus kalandok várnak, míg a levegő jegyeknek itt az esélye, hogy rátaláljanak a szerelemre. Mutatjuk a heti szerelmi horoszkópot.
Hétfőn óriási jövés-menés lesz az égen, és nálad is. Délelőtt a Mars kilép a Mérlegből, este pedig a Nap lép be a Mérlegbe – ez szerelemben is azt jelzi, hogy valaki kilép az életedből, más viszont beléphet.
Hétfőn valaki indulatosan reklamálhat, akár a párod, akár egy közelálló barát. Először ne reagálj hevesen, inkább járj utána a részleteknek. A hét közepére tisztázódik, miről is van szó valójában. A pénteki és hétvégi kedvező bolygóállások segítenek a harmónia visszaállításában.
Nagyszerű hírek a szerelemben: hétfőn és szerdán bolygóháromszög áll össze, ami arra buzdít, hogy kommunikálj bátran! Ha van valaki, akivel szeretnél közelebb kerülni, most kezdeményezz beszélgetést.
A hét eleje kreativitást és életkedvet hoz, ami a romantikus életedben is érződik. Ha egyedülálló vagy, most szívesen kezdeményezel, és jó eséllyel találkozhatsz érdekes emberekkel. Párkapcsolatban a levegős jegyekben álló kedvező fényszögek segítenek a közös beszélgetésekben, új programok szervezésében.
Ha valaki utazás vagy közös kaland ötletével keres meg, ne habozz igent mondani! Ezek a bolygóállások garantálják, hogy emlékezetes élményben lesz részetek. Szerdán lehetnek kérdőjelek, de a hétvége tisztázza a félreértéseket.
Hétfőn a Nap belép a Mérleg jegyébe, ami az érzelmi egyensúlyodat is stabilizálja. Anyagi vagy praktikus kérdésekben most döntést kell hoznod, és szerelmi életben is előnyödre válhat, ha a párod tanácsát kikéred.
Mozgalmas hét vár rád: hétfőn a Mars kilép, este a Nap belép a jegyedbe, ráadásul hétfőn és szerdán bolygóháromszög rajzolódik ki az égen. Ez szerelemben is azt jelzi, hogy végre a te érdekeid is érvényesülhetnek. A keddi Nap-Neptunusz szembenállás okozhat zavarokat, de hétvégére minden tisztázódik.
Hétfőn a Mars belép a jegyedbe, és ezzel visszakapod az erődet és magabiztosságodat. A szerelemben ez azt jelenti, hogy magadra találsz testileg, lelkileg és érzelmileg egyaránt. Péntekre kedvező fényszögek erősítik a kapcsolatotokat.
Ha nem kommunikálsz ezen a héten, magaddal szúrsz ki. A bolygóállások minden napra kínálnak kedvező lehetőséget. Hétvégén a három harmonikus fényszög örömteli, romantikus élményeket ígér, akár új kapcsolatok, akár a meglévők erősítése szempontjából.
Most a kommunikáció a kulcs a szerelemben is: beszélj, kérdezz, kezdeményezz, főleg ha a pároddal szeretnél tisztázni dolgokat. Ha egyedülálló vagy, a bolygóállások segítik az ismerkedést és a hosszú távú tervek kialakítását.
Hétfőn és szerdán szuper bolygóháromszög áll össze, ami segít a kommunikációban és a rivalizálás elkerülésében. A hét második felében mozdulj ki a négy fal közül: társasági események, ismerkedés, romantikus lehetőségek várnak.
A Skorpióba lépő Mars új lehetőségeket hoz a szerelemben, különösen, ha utazásról, tanulásról vagy új élményekről van szó. Ha bizonytalan vagy, hallgass az érzéseidre. Pénteken dupla szuper fényszög segít a döntésben, ha párkapcsolati kérdésről van szó.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.