Heti szerelmi horoszkóp szeptember 22-28.: az Oroszlán kalandba keveredik, a Bika végre megnyugszik

A bolygóállások új energiákat hozhatnak: lesznek akiknek az elengedésben nyújtanak segítséget, másoknak az újrakezdésben. A hét végére minden csillagjegy tisztább képet fog kapni arról, hogy mit akar a szerelemtől. A föld jegyek a héten megpróbálják megtalálni a harmóniát, a víz jegyek élményeket gyűjthetnek. A tűz jegyűekre izgalmas beszélgetések és romantikus kalandok várnak, míg a levegő jegyeknek itt az esélye, hogy rátaláljanak a szerelemre. Mutatjuk a heti szerelmi horoszkópot.

Heti szerelmi horoszkóp szeptember 22-28.

Forrás: Moment RF

KOS

Hétfőn óriási jövés-menés lesz az égen, és nálad is. Délelőtt a Mars kilép a Mérlegből, este pedig a Nap lép be a Mérlegbe – ez szerelemben is azt jelzi, hogy valaki kilép az életedből, más viszont beléphet.

BIKA

Hétfőn valaki indulatosan reklamálhat, akár a párod, akár egy közelálló barát. Először ne reagálj hevesen, inkább járj utána a részleteknek. A hét közepére tisztázódik, miről is van szó valójában. A pénteki és hétvégi kedvező bolygóállások segítenek a harmónia visszaállításában.

IKREK

Nagyszerű hírek a szerelemben: hétfőn és szerdán bolygóháromszög áll össze, ami arra buzdít, hogy kommunikálj bátran! Ha van valaki, akivel szeretnél közelebb kerülni, most kezdeményezz beszélgetést.

RÁK

A hét eleje kreativitást és életkedvet hoz, ami a romantikus életedben is érződik. Ha egyedülálló vagy, most szívesen kezdeményezel, és jó eséllyel találkozhatsz érdekes emberekkel. Párkapcsolatban a levegős jegyekben álló kedvező fényszögek segítenek a közös beszélgetésekben, új programok szervezésében.

OROSZLÁN

Ha valaki utazás vagy közös kaland ötletével keres meg, ne habozz igent mondani! Ezek a bolygóállások garantálják, hogy emlékezetes élményben lesz részetek. Szerdán lehetnek kérdőjelek, de a hétvége tisztázza a félreértéseket.

SZŰZ

Hétfőn a Nap belép a Mérleg jegyébe, ami az érzelmi egyensúlyodat is stabilizálja. Anyagi vagy praktikus kérdésekben most döntést kell hoznod, és szerelmi életben is előnyödre válhat, ha a párod tanácsát kikéred.

MÉRLEG

Mozgalmas hét vár rád: hétfőn a Mars kilép, este a Nap belép a jegyedbe, ráadásul hétfőn és szerdán bolygóháromszög rajzolódik ki az égen. Ez szerelemben is azt jelzi, hogy végre a te érdekeid is érvényesülhetnek. A keddi Nap-Neptunusz szembenállás okozhat zavarokat, de hétvégére minden tisztázódik.

SKORPIÓ

Hétfőn a Mars belép a jegyedbe, és ezzel visszakapod az erődet és magabiztosságodat. A szerelemben ez azt jelenti, hogy magadra találsz testileg, lelkileg és érzelmileg egyaránt. Péntekre kedvező fényszögek erősítik a kapcsolatotokat.

NYILAS

Ha nem kommunikálsz ezen a héten, magaddal szúrsz ki. A bolygóállások minden napra kínálnak kedvező lehetőséget. Hétvégén a három harmonikus fényszög örömteli, romantikus élményeket ígér, akár új kapcsolatok, akár a meglévők erősítése szempontjából.

BAK

Most a kommunikáció a kulcs a szerelemben is: beszélj, kérdezz, kezdeményezz, főleg ha a pároddal szeretnél tisztázni dolgokat. Ha egyedülálló vagy, a bolygóállások segítik az ismerkedést és a hosszú távú tervek kialakítását.

VÍZÖNTŐ

Hétfőn és szerdán szuper bolygóháromszög áll össze, ami segít a kommunikációban és a rivalizálás elkerülésében. A hét második felében mozdulj ki a négy fal közül: társasági események, ismerkedés, romantikus lehetőségek várnak.

HALAK

A Skorpióba lépő Mars új lehetőségeket hoz a szerelemben, különösen, ha utazásról, tanulásról vagy új élményekről van szó. Ha bizonytalan vagy, hallgass az érzéseidre. Pénteken dupla szuper fényszög segít a döntésben, ha párkapcsolati kérdésről van szó.