Insta-bizniszt akarsz indítani? – Ha ezeket a lépéseket betartod, akkor nagyot szakíthatsz

Ha a top influenszerek közé szeretnél bekerülni az Instagram világában, akkor az első és egyik legfontosabb, hogy el kell döntened, hogy milyen felhasználónév alatt építed fel a személyes márkádat. Egy jó Insta-felhasználónév azon túl, hogy azonosít téged, identitás, stílus és brand is, amely segít kiemelkedni a közösségi oldalak világában. Az alábbiakban adunk néhány tippet, ahhoz hogy megalapozhasd online vállalkozásodat, és olyan sikeres tartalomgyártóvá válhass, akinek nem kell állandóan azon törnie a fejét, hogy hogyan szerezhet több követőt.
Egy erős Instagram-felhasználónév az influenszerek világában tulajdonképpen az első benyomás, amit a közösség rólad szerez, és már önmagában sugallhat kreativitást, stílust és egyediséget.
Egy jól eltalált influenszer név azonnal felismerhetővé tesz és „megágyaz a brandnek”.
A követők pedig szívesebben csatlakoznak ahhoz, akinek a neve passzol a tartalmaihoz, és aki tudatosan építi identitását. Ha pedig jön a közérdeklődés, akkor természetesen érkeznek a támogatók, és a megrendelések is, azaz a bevételed.
Először érdemes arra figyelni, hogy az Instagram név legyen rövid, könnyen megjegyezhető és kimondható. Kerüld a felesleges számokat és szimbólumokat, mert ezek bonyolítják a megjegyezhetőséget, és rontják esélyeidet az internetes keresések során, így könnyen a ranglista alján végezhetsz. Fontos szempont az is, hogy a neved tükrözze a tartalmaid irányát (amikről majd posztolsz), legyen szó divatról, fitneszről, gasztróról vagy épp technológiáról.
Mindig ellenőrizd a szabad felhasználónevek keresése lehetőséget, és próbáld meg úgy megoldani, hogy a te neved még egy kicsit se is hasonlítson másokéhoz!
Amennyiben inspirációra van szükséged, bátran használj névgenerátor eszközöket, de mindenképpen formáld őket a saját stílusodra.
Most pedig érkezik a tuti tipp, amit a cikk elején ígértünk. Létezik egy hatalmas gyűjtemény, amely több, mint 1300 Instagram-névötlet között segít eligazodni, így szinte minden influenszer − te is − megtalálhatja a hozzá passzoló nevet. Néhány példa a legnépszerűbb kategóriákból:
Ezek a jó influenszer-névötlek/ felhasználónév-ötletek mind arra épülnek, hogy könnyen azonosíthatóvá válj a közösségi platformon. Aki meglát egy ilyen Instagram-felhasználónévvel, azonnal érezni fogja benned – és márkádban – a kreativitást.
Ha sikerült találnod néhány ígéretes opciót, érdemes tesztelned őket.
