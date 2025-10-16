Ez az 5 csillagjegy viselkedik a legcikibben a munkahelyi csapatépítőn

Van, akik diszkréten a sarokban kortyolgatják a limonádét a csapatépítőn, míg mások már az elejétől kezdve úgy ropják a parketten, mint a Feketék fehéren filmben a jó öreg Terry Crews. Egyesek mikrofont ragadnak, míg a visszahúzódóbbak csak a második (liter) ingyen ital után érzik magukat elég bátornak ahhoz, hogy elénekeljék az Akácos út című örökzöldet.

Csillagjegyek a csapatépítőn Forrás: Shutterstock

Az alábbi 5 csillagjegy a csapatépítőn bontakozik ki igazán, talán túlságosan is

Jöjjenek tehát azok, akik garantáltan emlékezetessé teszik a csapatépítőt. Ha akarjuk, ha nem.

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

Az Oroszlán már a csapatépítő előtt is tudja, hogy ő lesz a nap fénypontja, és fényesebben ragyog, mint a céges logó a roll-upon. Nem csupán besétál a rendezvényre − tökéletes sminkjével és illatával gondoskodik arról, hogy a belépője feledhetetlen legyen. Már az első koccintás után szervezi is a vetélkedőt, és nyilván mindenki az ő csapatában szeretne lenni. A versenynek ő a műsorvezetője és a főnyereménye is. Kifejezetten szórakoztató, jó humorú, és amikor karaokéra kerül a sor, semmi nem tarthatja vissza. Természetesen ő választja a számot és duettre hívja a főnököt. Ha sportos csapatépítőről van szó, úgy fut, mintha olimpián lenne, és amikor a többiek már fáradnak, önmagát is remekül elszórakoztatja a tábortűznél.

Halak (február 19. – március 20.)

A Halak nem emlékszik pontosan a címre, ahová érkezni kell, de azért masszív 1 óra késéssel beesik a csapatépítőre. Kicsit olyan, mint egy romantikus vígjáték főszereplője: először csak félénken álldogál, majd amikor senki nem figyel, ráront a svédasztalra. Három konyak után mindenki lelki barátja és életvezetési tanácsadója lesz, sőt, olyanokkal is őszinte beszélgetésbe elegyedik, akik nem is tartoznak a csapathoz (portás bácsi, karbantartó). Tánc közben úgy lebeg, akár egy költői gondolat. A csapatépítő végére túl érzelmessé válik: számtalanszor biztosítja kollégáit a szeretetéről, végül a főnöknek beszéli ki a párkapcsolati kudarcait.

Rák (június 22. – július 22.)

A Rák a csapatépítő tyúkanyója. Először mindenkinél ott van egy extra szalvétával, egy vérnyomás-csökkentővel és valami házi sütivel. Aztán amikor a többiek ellazulnak, feltör belőle a szeretetéhség, és rárepül a szolid informatikusra. Ha van karaoke, ő biztosan egy lassú, érzelmes dalt választ, amitől a fél iroda meghatódik, a másik fele pedig szekunder szégyenérzettel küszködik. A buli végére mindig akad legalább egy kolléga, akit hazakísér. Ő a csapatépítők lelke, csak kicsit túl intenzív.

Bak (december 22. – január 19.)

A Bak eleinte úgy viselkedik a csapatépítőn, mint aki egy nagyon nagy horderejű konferenciára érkezett. Visszafogott és illedelmes, gondolatban pedig azt mantrázza: csupán 6 óra, valahogy túlélem. Amikor egyik kollégája társasjátékozni invitálja, fellobban benne a szikra, és onnantól kezdve úgy játszik, mintha a cég jövője függne a teljesítményétől. A kollégák bipolaritásra gyanakodnak, de inkább nem szólnak semmit, mert sokkal jobban kedvelik, minthogy megbántsák. Karaoke? Na, azt azért nem! – mondja, de a főnök egy burkolt fenyegetéssel megadja neki a kellő lendületet az első dalhoz.

Ikrek (május 21. – június 21.)

Az Ikrek a csapatépítőn olyan, mint egy túlpörgött szurikáta, aki véletlenül beleesett az energiaitalos dobozba. Egyszerre három beszélgetést folytat, és mindenkivel mindenről képes filozofálni. Sőt, néha még a főnök beszédében is közreműködik. Egyik pillanatban egy rögtönzött körtáncot szervez, a másikban már a DJ pult mögött szorgoskodik. A pletykát egyáltalán nem pletykaként, hanem közösségépítő verbális tevékenységként értelmezi. Kissé erőszakosan vonja be a kollégákat az activitybe, ráadásul − a maximális összpontosítás érdekében − el is veszi a telefonjukat. Egy biztos: nélküle a csapatépítő nem lenne ekkora buli.