4 szerencsés csillagjegy, akire rászakad a bank októberben

Szeptember 29-én a Hold belépett a Bak jegyébe, ez pedig négy szerencsés csillagjegy számára azt jelenti, hogy bőségben és elégedettségben lesz részük a következő időszakban. A Hold megindulásával a Bika, az Oroszlán, a Skorpió és a Vízöntő is lendületbe jön, és megállíthatatlanná válik. Mutatjuk mire számíthatnak ezek a horoszkópok a kozmosz jóvoltából.

Négy szerencsés csillagjegy, akiknek bőségben lesz részük október elején

A Yourtango asztrológusa szerint a következő 4 csillagjegy szülötteinek az októberi horoszkóp pozitív történéseket ígér:

Bika

Bőséget és szerencsét vonzol magadhoz azzal, hogy megváltoztatod a nézőpontodat egy olyan helyzetben, amiben korábban mereven ragaszkodtál a saját igazadhoz. Végül ezzel a döntéseddel tiszteletet vívsz ki magadnak és könnyebben érvényesítheted az akaratodat a munkahelyeden. Ahhoz, hogy a pénzügyi téren is megvalósíthasd a magad elé kitűzött célokat, módosítanod kell a gondolkodásmódodon, és alkalmazkodnod kell, amíg a Hold a Bak jegyében parkol. Ne félj, a kozmosz energiái hozzásegítenek most téged az fejlődéshez, és némi finomhangolás után olyan projekteket is megvalósíthatsz, amelyeket már régóta tervezel.

Oroszlán

A bőség és a siker az ajtódon kopogtat, neked csak annyit kell tenned, hogy megváltoztatod a napi rutinodat, és a szemléletmódodat. Az univerzum is folyton fejlődik, így neked is ezt kell tenned. A bőség nem csak a vagyont vagy az áldást jelenti, lehet, hogy te a magánéletedben, vagy az önmegvalósításodban érsz el átütő sikereket a Hold erejével. Te egy fix energiájú csillagjegy szülötte vagy, ami azt jelenti, hogy ha erősen koncentrálsz egy adott célra, akkor a kozmosz felerősíti az energiáidat, és elérheted a lehetetlent is.

Skorpió

A Skorpiónak arra kell odafigyelnie, hogy hogyan viselkedik a közösségi médiában, és hogyan kommunikál a körülötte élőkkel. Mindennek meg van a helye és az ideje, de most oda kell figyelned rá, hogy ne vesztegesd a saját idődet. Koncentrálj magadra és a munkádra, hogy a bőség és a szerencse rád találjon október elején. Ha képes leszel megszabadítani magadat a káros függőségektől, akkor hirtelen azt fogod észrevenni, hogy soha nem látott bőség és gazdagság vesz körül téged.

Vízöntő

Itt az ideje, hogy megbocsáss ellenségeidnek, és levetkőzd magadról a káros energiákat. Az ellenlábasaid mindig a gyengepontjaidat keresik, de ha nem foglalkozol velük, akkor nem tudják megtalálni azt. Ne hagyd, hogy a gúnyos viselkedés megállítson vagy feldühítsen téged, légy tudatos és a negatív energiákat ugródeszkaként használd ahhoz, hogy elérd a pénzügyi céljaidat. Az univerzum támogat téged a fejlődésben és a növekedésben, és bőségben és szerencsében lesz részed, ha nem a báránybőrbe bújt farkasokkal játszol ahelyett, hogy építenéd a karriered.