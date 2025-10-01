Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 1., szerda Malvin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
asztrológia

4 szerencsés csillagjegy, akire rászakad a bank októberben

asztrológia csillagjegy pénzhoroszkóp bőség
Life.hu
2025.10.01.
Kevés jobb hír van annál, mint amikor megtudjuk, hogy az univerzum energiái támogatnak minket a céljaink elérésben és abban, hogy gyarapítani tudjuk a vagyonunkat. Nézzük, ki az a 4 szerencsés csillagjegy, akinek nem lesz pénzügyi gondja októberben a kozmosz erőinek hála.

Szeptember 29-én a Hold belépett a Bak jegyébe, ez pedig négy szerencsés csillagjegy számára azt jelenti, hogy bőségben és elégedettségben lesz részük a következő időszakban. A Hold megindulásával a Bika, az Oroszlán, a Skorpió és a Vízöntő is lendületbe jön, és megállíthatatlanná válik. Mutatjuk mire számíthatnak ezek a horoszkópok a kozmosz jóvoltából.

4 szerencsés csillagjegy, akiknek bőségben lesz részük októberben
4 szerencsés csillagjegy, akiknek bőségben lesz részük októberben
Forrás: Shutterstock

Négy szerencsés csillagjegy, akiknek bőségben lesz részük október elején

A Yourtango asztrológusa szerint a következő 4 csillagjegy szülötteinek az októberi horoszkóp pozitív történéseket ígér:

  • Bika

Bőséget és szerencsét vonzol magadhoz azzal, hogy megváltoztatod a nézőpontodat egy olyan helyzetben, amiben korábban mereven ragaszkodtál a saját igazadhoz. Végül ezzel a döntéseddel tiszteletet vívsz ki magadnak és könnyebben érvényesítheted az akaratodat a munkahelyeden. Ahhoz, hogy a pénzügyi téren is megvalósíthasd a magad elé kitűzött célokat, módosítanod kell a gondolkodásmódodon, és alkalmazkodnod kell, amíg a Hold a Bak jegyében parkol. Ne félj, a kozmosz energiái hozzásegítenek most téged az fejlődéshez, és némi finomhangolás után olyan projekteket is megvalósíthatsz, amelyeket már régóta tervezel.

  • Oroszlán

A bőség és a siker az ajtódon kopogtat, neked csak annyit kell tenned, hogy megváltoztatod a napi rutinodat, és a szemléletmódodat. Az univerzum is folyton fejlődik, így neked is ezt kell tenned. A bőség nem csak a vagyont vagy az áldást jelenti, lehet, hogy te a magánéletedben, vagy az önmegvalósításodban érsz el átütő sikereket a Hold erejével. Te egy fix energiájú csillagjegy szülötte vagy, ami azt jelenti, hogy ha erősen koncentrálsz egy adott célra, akkor a kozmosz felerősíti az energiáidat, és elérheted a lehetetlent is.

  • Skorpió

A Skorpiónak arra kell odafigyelnie, hogy hogyan viselkedik a közösségi médiában, és hogyan kommunikál a körülötte élőkkel. Mindennek meg van a helye és az ideje, de most oda kell figyelned rá, hogy ne vesztegesd a saját idődet. Koncentrálj magadra és a munkádra, hogy a bőség és a szerencse rád találjon október elején. Ha képes leszel megszabadítani magadat a káros függőségektől, akkor hirtelen azt fogod észrevenni, hogy soha nem látott bőség és gazdagság vesz körül téged. 

  • Vízöntő

Itt az ideje, hogy megbocsáss ellenségeidnek, és levetkőzd magadról a káros energiákat. Az ellenlábasaid mindig a gyengepontjaidat keresik, de ha nem foglalkozol velük, akkor nem tudják megtalálni azt. Ne hagyd, hogy a gúnyos viselkedés megállítson vagy feldühítsen téged, légy tudatos és a negatív energiákat ugródeszkaként használd ahhoz, hogy elérd a pénzügyi céljaidat. Az univerzum támogat téged a fejlődésben és a növekedésben, és bőségben és szerencsében lesz részed, ha nem a báránybőrbe bújt farkasokkal játszol ahelyett, hogy építenéd a karriered.

Heti karrier és pénz horoszkóp szept. 29 - okt. 05. : a Skorpiónak nem kell visszafognia magát, de a Szűz jobb, ha megfontolt marad

Az október eleje több konfliktust is szülhet a csillagjegyek számára. Kukkants bele a heti karrier és pénz horoszkópba!

Óriási megpróbáltatás vár ezekre a csillagjegyekre a hétvégén: szembe kell nézniük a legsötétebb félelmeikkel

Köztük vagy?

Minden csillagjegynek lesznek szerencsétlen napjai az év végéig – Mutatjuk, melyek ezek!

Bár 2025 eddig sokak számára ígéretesen alakult, lesznek olyan napok, amikor a csillagok inkább ellenünk fordulnak. Félreértések, belső feszültség, apró, de bosszantó akadályok – mind arra figyelmeztetnek, hogy érdemes óvatosnak lennünk. Mutatjuk, mikor kell különösen résen lenni az egyes csillagjegynek az év végéig.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu