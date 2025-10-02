Ők hozzák össze a szerelmeseket: ez a 3 csillagjegy a legjobb kerítő

Ha még keresed a párod, akkor nem árt tudnod, kik azok, akiktől segítséget kérhetsz. Eláruljuk, hogy a csillagjegyek közül kik a legjobb kerítőnők, akikre bátran hagyatkozhatsz.

A legjobb kerítőnők arra születtek, hogy megtalálják másoknak a szerelemet.

Ezek a csillagjegyek a legjobb kertőnők

Lássuk, melyik az a három csillagjegy, akik arra születtek, hogy a szerelmesek Cupidói legyenek. Kiváló megérzéseikkel, tűpontos megfigyeléseikkel és jó tanácsaikkal cirkálnak a baráti társaságokban, és sorra ütik nyélbe a sikeres randikat. Ha vannak ilyen csillagjegyű barátaid, akkor már el is felejtheted azokat a társkereső oldalakat, amiket eddig használtál. Kik ezek a csillagjegyek, és miért ennyire eredményesek, ha a párkeresésről van szó?

Szűz − az analitikus kerítőnő

A Szűz csillagjegyűek tűpontosan kiszámolják − ha kell, akkor Excel táblázatban − hogy a párkeresők mennyire illenek össze. Pontosságuk még a legjobb AI szoftvereket is lekörözi. A Szűz egy alapos, gondoskodó és rendkívül realista csillagjegy. Őt még a legnagyobb hazudozók sem tudják becsapni, mert erős radarukkal, azonnal felismerik a csalfa embereket.

Az ismerkedők azért járnak nagyszerűen a Szűz kerítőnőkkel, mert mindent megszerveznek: a randit, a kellemes hangulatot, a zenét, a dekort, a világítást.

Egyetlen hátránya, hogy túlságosan a logikára alapoz, és a vágyakkal, érzésekkel nehezen tud mit kezdeni.

Skorpió − a minden titkot ismerő kerítőnő

A magabiztos, szexi és ambiciózus Skorpiók nem ismernek lehetetlent, és így van ez a párkereséssel is. Barátaikat, családtagjaikat gyorsabban házasítják ki, mint hogy maguk megtalálnák a szerelmet. A Skorpió csillagjegy szülöttei az összes titkot ismerik, és nem félnek felhasználni ezeket. Attól sem riadnak vissza, hogy ne csak őrizzék, hanem egyenesen kitalálják és terjesszék a pletykákat, ha ezzel elérhetik céljaikat.

A bűntudat teljes hiánya nélkül, képesek a végletekig manipulálni az ismerkedőket, ha ezzel sikerül az ismerkedőket összehozniuk.

Vigyázni kell azonban, mert a Skorpió annyira elragadó, hogy amint találkozik egy férfival, akaratlanul is magába bolondíthatja, ez pedig megakadályozza azt, hogy a barátja párt találjon.