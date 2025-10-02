3 csillagjegy, akik a szakítás után is csekkolják az Instagram-sztoridat

Amennyiben ez igaz rád, egyike vagy annak a bizonyos három csillagjegynek, aki olyan, akár a pitbull. Szakítás után képes 2-3 felhasználónévvel is regisztrálni, csak hogy megnézd a volt párod közösségi oldalait. Nem írsz rá, nem lájkolod a képeket, de láthatatlan követőként továbbra is ott zümmögsz az éterben.

Egyes csillagjegyek teljesen kivetkőznek magukból szakítás után

Forrás: Shutterstock

Lássuk, kik azok a kíváncsiak, akik szakítás után is kitartóan figyelik volt párjuk Instagram sztoriját és bejegyzéseit!

Rák (június 21. – július 22.)

A Rák érzékeny és családcentrikus, a kapcsolatokba 100%-ot ad bele. Szakítás után hajlamos nosztalgikusan elmerülni a múltban, és könnyen elfelejti, miért került sor a szakításra.

Az elválás után igazi nyomozóként viselkedik, már csak Rex kellene mellé.

Nem feltétlenül azért néz meg mindent az exéről az Instán, mert vissza akarja engedni az életébe, hanem mert munkál benne a FOMO. Ő az, aki képes több felhasználónévvel minden platformra bejelentkezni, és attól sem riad vissza, hogy álnévvel csetelni kezdjen a volt párjával. Kissé ijesztő ez a magatartás, egy picit visszább kellene venni.

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

A Szűz nem nosztalgiából nézegeti az exe sztorijait – szimplán csak bosszút forral, és ha túl jól érzi magát szakítás után az ex a bőrében, készen áll arra, hogy valami kompromittálót tegyen közzé róla.

Bosszúja ritkán lángol hosszan. Időközben megéli a gyász összes fázisát, aztán elkezd a saját dolgával törődni.

A Szűz számára minden sztori és ex által lájkolt kép egy kis puzzle darab. Évek múltán is csekkol az Instán, de nem ad életjelet, csupán csendben jegyzetel fejben.

Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

A Mérleg tud, de nagyon nem szeret egyedül lenni, éppen ezért még szakítás után sem tudja teljesen elengedni az exeit.

De miért is ne lehetnénk barátok? – ez a hozzáállás jellemzi.

Az Instagram a Mérleg kedvenc játszótere: követi az exét, kommentel, néha küld egy szmájlit is, és persze mindig ott van a sztorinézők között. Ahogy más számára elképzelhetetlen a reggel kávé nélkül, ő sem képes úgy befejezni egy napot, hogy ne fusson végig az exe összes Instagram-sztoriján.