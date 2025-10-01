Ettől tuti sikító frászt fogsz kapni – Horrorfilmek csillagjegyekre szabva

A horror talán az egyik legmegosztóbb és legszerteágazóbb filmes műfaj. Vannak, akik imádják az adrenalinlöketet, másokat pedig már egy ilyen film előzetesétől is rémálmok gyötörnek. De hogyan dől el, hogy melyik alműfaját preferáljuk? Most egy érdekes megközelítést hoztunk, ugyanis minden csillagjegyhez társítottunk egyet. Elég bátor vagy, hogy megtudd, te milyen horrortól félsz igazán?

Ha szeretnél igazán félni egy jó horroron, akkor nézd meg, hogy melyik alműfaj illik a csillagjegyedhez.

Forrás: Shutterstock

Ezektől a horroroktól félnek igazán a csillagjegyek!

Elsőként tisztázzuk, hogy miért szeretünk félni. A pszichológusok szerint a félelem, ha biztonságos környezetben ér, amikor tudjuk, hogy reális veszély nem fenyeget minket, paradox módon élvezetet nyújt. A tested stresszhormonokat termel, felpörögsz, majd amikor a veszély „elmúlik”, az agy jutalmazó rendszere boldogsághormonnal áraszt el. Olyan, mintha egy extrém hullámvasúton ülnél.

Ráadásul a horror tükröt is tart elénk, félelmeink, szorongásaink és tabuink testesülnek meg benne. Nem mindegy azonban, hogy milyen filmmel próbálkozol, mert nem mindenkinek működik ugyanaz a nyomasztás és rémisztgetés. Lássuk, nálad melyik rémfilmtípus veri ki a biztosítékot!

Kos csillagjegy – Slasher horror

A Kos bátor és mindig keresi az adrenalint, de a slasher – vagyis a kegyetlen, vérengzős gyilkosos filmek – még őt is kiborítják. Ez a műfaj arról híres, hogy minden sarkon egy maszkos pszichopata vár, aki fegyverrel a kezében üldözi a hőst. A folyamatos menekülés, bujkálás, üldözés és a brutális erőszak pedig még a Kos csillagjegyűek tűréshatárát is kikezdik.

Bika csillagjegy – Kísértetes horror

A Bika szereti a biztonságot és az otthon melegét, éppen ezért a kísértetes horror lesz az ő befutója. Azok a filmek, amelyek házakban, kastélyokban vagy szobákban játszódnak, némi természetfeletti entitással megfűszerezve, számára különösen rémisztőek. Vigyázat, nagy az esély, hogy a filmes este után kislámpánál fog aludni.

Ikrek csillagjegy – Found footage

Az Ikrek kíváncsi természetét nem könnyű meglepni. Ám a „talált felvételes” (found footage) horror, ahol kézi kamerával rögzített, sokszor kaotikus és túl valóságosnak tűnő felvételeket látunk, teljesen kiborítja. A nyers, dokumentarista stílus az ő vesszőparipája.

Rák csillagjegy – Pszichológiai horror

A Rák érzékeny és mélyen átéli mások szenvedését. A pszichológiai horror, amely a lelki terrorra, a manipulációra és az elme megtörésére épít, épp ezért teljesen kicsinálja. Számára a „láthatatlan” fenyegetés sokkal rosszabb, mint bármilyen szörny.