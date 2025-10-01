Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ettől tuti sikító frászt fogsz kapni – Horrorfilmek csillagjegyekre szabva

félelem horror film csillagjegy
Life
2025.10.01.
A horoszkópod sokat elárul arról, milyen rémfilmtől fordulsz le leggyorsabban a kanapéról. Amit nem árt tudni, hiszen pont ezért ülünk le egy jó horror elé. Mutatjuk, hogy melyik csillagjegy mitől is fél igazán!

A horror talán az egyik legmegosztóbb és legszerteágazóbb filmes műfaj. Vannak, akik imádják az adrenalinlöketet, másokat pedig már egy ilyen film előzetesétől is rémálmok gyötörnek. De hogyan dől el, hogy melyik alműfaját preferáljuk? Most egy érdekes megközelítést hoztunk, ugyanis minden csillagjegyhez társítottunk egyet. Elég bátor vagy, hogy megtudd, te milyen horrortól félsz igazán?

horrorfilmek, amik igazi félelemmel töltik el a csillagjegyeket
Ha szeretnél igazán félni egy jó horroron, akkor nézd meg, hogy melyik alműfaj illik a csillagjegyedhez.
Forrás: Shutterstock

Ezektől a horroroktól félnek igazán a csillagjegyek!

Elsőként tisztázzuk, hogy miért szeretünk félni. A pszichológusok szerint a félelem, ha biztonságos környezetben ér, amikor tudjuk, hogy reális veszély nem fenyeget minket, paradox módon élvezetet nyújt. A tested stresszhormonokat termel, felpörögsz, majd amikor a veszély „elmúlik”, az agy jutalmazó rendszere boldogsághormonnal áraszt el. Olyan, mintha egy extrém hullámvasúton ülnél.

Ráadásul a horror tükröt is tart elénk, félelmeink, szorongásaink és tabuink testesülnek meg benne. Nem mindegy azonban, hogy milyen filmmel próbálkozol, mert nem mindenkinek működik ugyanaz a nyomasztás és rémisztgetés. Lássuk, nálad melyik rémfilmtípus veri ki a biztosítékot!

Kos csillagjegy – Slasher horror

A Kos bátor és mindig keresi az adrenalint, de a slasher – vagyis a kegyetlen, vérengzős gyilkosos filmek – még őt is kiborítják. Ez a műfaj arról híres, hogy minden sarkon egy maszkos pszichopata vár, aki fegyverrel a kezében üldözi a hőst. A folyamatos menekülés, bujkálás, üldözés és a brutális erőszak pedig még a Kos csillagjegyűek tűréshatárát is kikezdik. 

Bika csillagjegy – Kísértetes horror

A Bika szereti a biztonságot és az otthon melegét, éppen ezért a kísértetes horror lesz az ő befutója. Azok a filmek, amelyek házakban, kastélyokban vagy szobákban játszódnak, némi természetfeletti entitással megfűszerezve, számára különösen rémisztőek. Vigyázat, nagy az esély, hogy a filmes este után kislámpánál fog aludni.

Ikrek csillagjegy – Found footage

Az Ikrek kíváncsi természetét nem könnyű meglepni. Ám a „talált felvételes” (found footage) horror, ahol kézi kamerával rögzített, sokszor kaotikus és túl valóságosnak tűnő felvételeket látunk, teljesen kiborítja. A nyers, dokumentarista stílus az ő vesszőparipája. 

Rák csillagjegy – Pszichológiai horror

A Rák érzékeny és mélyen átéli mások szenvedését. A pszichológiai horror, amely a lelki terrorra, a manipulációra és az elme megtörésére épít, épp ezért teljesen kicsinálja. Számára a „láthatatlan” fenyegetés sokkal rosszabb, mint bármilyen szörny.

A csillagjegyed alapján ezt a horrort szereted
A félelem lehet élvezetes, épp ezért is szeretünk horrort nézni.
Forrás: Shutterstock

Oroszlán csillagjegy – Gótikus horror

Az Oroszlán imádja a drámát és a nagyívű történeteket, de a gótikus horror – komor kastélyokkal, sötét titkokkal, régi átkokkal – még az ő idegeit is próbára teszi. Ez a műfaj bár vizuálisan gyönyörű, mégis hátborzongató, és pont olyan intenzív élményt nyújt, amitől az Oroszlán sem tud szabadulni.

Szűz csillagjegy – Technológiai horror

A racionalista Szűz hisz a technológia megbízhatóságában és logikus működésében. Éppen ezért a technológiai horror, ahol a gépek, a mesterséges intelligencia vagy a virtuális valóság fordul az ember ellen, az ő rémálma. Ha valami ugyanis megtöri a kontrollt, attól teljesen pánikba esik.

Mérleg csillagjegy – Folklór horror

A Mérleg szereti a harmóniát és a nyugalmat, de a folklór horror, amely régi néphagyományokra, rituálékra és természetfeletti hiedelmekre épít, kibillenti az egyensúlyából. A természet szépsége és a vele összefonódó borzalom olyan kontrasztot ad, amitől a Mérlegnek végig libabőrös lesz a háta.

Skorpió csillagjegy – Démonos horror

A Skorpió imádja a misztikumot, a démonos horror azonban túl sok lehet neki. Az ördögűzések, megszállások és gonosz entitások pont azt az erőt érintik, amihez ő maga is vonzódik, ezért különösen intenzíven hat rá ez a horror típus.

Nyilas csillagjegy – Szörnyes horror

A kalandvágyó Nyilas szereti felfedezni a világot, de a szörnyes horror, ahol az idegen lények, óriási teremtmények vagy bestiák jelentik a fenyegetést, elbizonytalanítja, mély szorongással tölti el. A mérhetetlen szabadságvágya egyszerűen összeroppan, a Nyilas pedig csak ül a képernyő előtt, és retteg.

Bak csillagjegy – Metafizikai horror

A földhözragadt, logikus Bakot legjobban a metafizikai horror borítja ki, ahol az idő, a tér és a valóság szabályai omlanak össze. Ha nem tud kapaszkodni a rációba, ha minden magyarázat szertefoszlik, ott szinte ő is teljesen felőrlődik.

Vízöntő csillagjegy – Testhorror

A Vízöntő különleges és kísérletező, de a body horror, amelyben az emberi test groteszk módon változik, átalakul vagy szétbomlik, totális undort és rettegést vált ki belőle. Ez a műfaj ugyanis a legbelső félelmünket hozza felszínre, nevezetesen, hogy elveszítjük emberi mivoltunkat.

Halak csillagjegy – Zombis horror

A Halak álmodozó és empatikus, talán ezért is üti szíven a zombis horror, ahol az emberek érzéketlen, ösztönlényekké változhatnak. A lassan közelítő, megállíthatatlan zombihordák ráadásul a tehetetlenség érzését is felerősítik benne.

