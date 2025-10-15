Csillagjegyek, akikre ezen a héten pénzeső hullik: számukra eljöhet a kánaán

Október harmadik hetében különös erők veszik át az uralmat az asztrológiában. A hét második felében ugyanis az univerzum pénzenergiája bizonyos csillagjegyek esetében elhozza a bőség időszakát. Ez pedig nem másnak köszönhető, mint az Oroszlán jegyében járó Hold és a Merkúr kvadrátjának, ami feszültséget kelthet az érzelmek és gondolatok terén, de azok, akik ezt hajtóerőként használják, nyerő lapokat kapnak az élettől.

Ezekre a csillagjegyekre pénzügyi sikerek várnak a héten.

Csillagjegyek, akiknek a kezéhez tapadni fog a pénz a héten

Az asztrológia szerint a sikerhez most elég az önmagunkba vetett hit, és az önbecsülés. Ha képesek vagyunk tiszta szándékkal, magabiztosan fellépni, annak meglesznek a pénzügyi vonzatai. A Hold és a Merkúr kapcsolata ugyanis a fókuszt most a bőségre helyezi, ami három csillagjegy szempontjából extrán felerősödik.

Nyilas

Kedves Nyilas, üdvözlünk az univerzum kedvencei között! A most kezdődő időszakban úgy érezheted, mintha egy láthatatlan erő terelne a pénzügyi áttörés felé. Bár alapvetően nem vagy pénzorientált típus, most valami mégis átkattan benned, és elkezdesz stratégiákban gondolkodni. Elengeded a berögzült félelmeidet, ennek köszönhetően pedig több új pénzbevételi forrás is megnyílhat előtted. Lehet, hogy egy régi ötleted kap most szárnyra, vagy épp egy nem várt lehetőség kopogtat az ablakodon. A lényeg, hogy optimistán és pozitívan állj hozzájuk, lelkesedésed pedig most aranyat érhet.

Oroszlán

Bár esetedben magabiztosságból nincs hiány, hozzád, kedves Oroszlán, a Hold és a Merkúr energiája igazi önbizalomlökettel érkezik. A hét második felében egy furcsa érzés keríthet a hatalmába. Legyen az egy új projekt vagy egy mellékes bevételi forrás, valahogy mindenben jó üzleti lehetőséget látsz. A feladatod, hogy bízz magadban, a megérzéseidben, hiszen amit most elindítasz, az pénzügyi szempontból hosszú távú stabilitást hozhat. A vonzás törvénye a te csillagjegyednél extrán fog működni, csak akard a bőséget, és megkapod.

Az asztrológia szerint beköszönt a pénzügyi bőség időszaka.

Bak

Kedves Bak, te mindig is tudtad, hogy a pénzügyi biztonságért bizony tenni kell, az nem jön csak úgy magától. Kitartásod mellé most a csillagok is csatlakoznak, hogy megerősítsenek. Október második felében sokat tehetsz jövőd megalapozásáért. Kilátásban lehet egy új befektetés, egy okosan meghozott üzleti döntés vagy akár egy előléptetés is. Ehhez pedig nem kell más, csak hogy higgy magadban, és merj nagyot álmodni. Az egyik legmegfontoltabb csillagjegyként most nagy esélyed van az anyagi gyarapodásra.