Szenvedélycunami közeleg: a csillagok szerint ők nem ússzák meg szárazon

Ha azt hitted, a nyár vége már csak a fesztiválok utáni detoxról és a strandtörölköző szárítgatásáról fog szólni, akkor nagyot tévedtél. Augusztus utolsó hetében a csillagok szenvedélycunamit indítanak, és bizony lesz, akit teljesen elsodor. Az érintett csillagjegyekre heves románc, féltékenység, éjjelig tartó veszekedések és persze reggelig tartó kibékülések várnak. És hogy kik azok, akik nem ússzák meg szárazon? Olvass tovább és megtudod!

Az alábbi csillagjegyek szenvedélyes éjszakáknak néznek elébe

Forrás: E+

Oroszlán – A drámakirálynő nem pihenhet, a szenvedély nem várhat

Az Oroszlánok most úgy vonzzák a figyelmet, mintha diszkógömbbel a nyakukban járkálnának. Ha eddig békésen sütkéreztél a napfényben, most számíthatsz rá, hogy valaki belép az életedbe, aki alaposan felkavarja az állóvizet. Heves, szenvedélyes és hangos viták várnak rád és olyan ágyjelenetek, amiket még egy felnőtt filmes oldal is cenzúrázna.

Skorpió – Amikor a vágy átbillenti a hajót

A Skorpiók augusztus végén igazi érzelmi viharba kerülnek – és persze ők az elsők, akik élvezettel vágnak neki ilyenkor a vadvízi evezésnek. Most minden találkozás vibráló lesz számodra, és minden csók feltüzeli majd a véredet. A gond csak az, hogy a cunamit követő reggeleken nem biztos, hogy könnyű lesz visszatalálni a béke kikötőjébe.

Nyilas – Szerelem gyorsítósávban

A Nyilasok most olyan sebességgel repülnek bele egy-egy új kalandba, hogy a barátaiknak még pislogni sem lesz idejük. Ami másnak három hónap, neked három nap – ismerkedéstől a szenvedélyes veszekedésig és a kibékülésig, majd pedig rögtön az ágyjelenetig jutsz. A kérdés csak az, hogy marad-e még energia szeptemberre is.

Ikrek – Mindenből dupla

Az Ikrek augusztus utolsó hetében minden érzést duplán élnek meg: duplán szeretnek, duplán féltékenykednek, és persze duplán játsszák el a drámakirálynőt is. A szíved most olyan, mint egy csónak: ha nem tempózol elég gyorsan, könnyen elsodorhat az érzelmek áradása.

Halak – Romantika, ami túlcsordul

A Halak most tényleg elhiszik, hogy minden film róluk szól. Az augusztus végi energiák annyira felerősítik a romantikus oldalad, hogy bármelyik pillanatban képes lennél könnyek között szerelmet vallani, majd öt perccel később hisztériázni, mert nem kaptál elég visszajelzést. Egy biztos: nem fogsz unatkozni.