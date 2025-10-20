3+1 csillagjegy, aki már akkor is megőrül, ha a párja másra pillant – Ők a féltékenység bajnokai

A féltékenység bármelyik párkapcsolatban előfordulhat, azonban néhány csillagjegy sokkal hajlamosabb erre, mint mások. Ezúttal a féltékeny csillagjegyek közül is azokat emeltük ki, akiket teljesen a zöld szemű szörny irányít. Te köztük vagy?

Féltékeny csillagjegyek: rájuk a legjellemzőbb

Féltékeny csillagjegyek: felettük a zöld szemű szörny uralkodik

A féltékenység rengeteg párkapcsolatban megjelenik, de sokan nem tudják, hogy mennyire romboló a hatása. Vannak, akik könnyen kezelik ezt az érzést, mások viszont hajlamosak engedni, hogy eluralkodjon rajtuk. Szerinted a te féltékeny csillagjegyek közé tartozol?

Skorpió

A Skorpió az egyik legféltékenyebb csillagjegy. Mivel intenzív érzelmeik vannak, ezért a szerelemben is nagyon érzelmesek, de ez a szenvedélyes hozzáállás veszélyeket is rejt magában. A Skorpiók minden másik horoszkópnál hajlamosabbak arra, hogy féltékennyé váljanak, ha úgy érzik, hogy a partnerük már nem figyel rájuk eléggé, netán más nővel beszélget – legyen az bármilyen ártalmatlan is. Skorpiók figyelem! Ne vonjatok le előre következtetéseket a partneretek cselekedeteiből, helyette inkább beszéljék meg a problémákat!

Rák

A Rákok nagyon családcentrikusak, de a birtoklás és ezzel együtt a féltékenység sem áll távol tőlük. Anyáskodó és gondoskodó természetük ellenére, ha azt érzik, hogy nincsenek megbecsülve, vagy valami nem a kedvük szerint alakul, akkor az érzelmek eluralkodnak rajtuk. Ha egy Rákkal vagy együtt, akkor tudd, hogy elvárják szeretteiktől, hogy ugyanannyit kapjanak, mint amennyit ő maguk is adnak.

Bika

Hasonlóan féltékenyek és birtoklóak, mint a Skorpiók, de sokkal nehezebben engednek közel magukhoz valakit. Viszont, ha egy Bika megszeret, akkor totálisan uralkodni akar feletted. Hogyha úgy érzik, hogy a párjuk nem kizárólag velük foglalkozik, akkor hajlamosak őrült módjára viselkedni. Ilyenkor a féltékenység beszél belőlük, de jobb ha vigyázol, mert a felbőszült Bika képes mindent felégetni maga körül.

Oroszlán

Az Oroszlán jegy szülöttei alapvetően büszkék és magabiztosak, de ha nem kapják meg a kellő figyelmet, akkor könnyen úrrá lehet rajtuk a féltékenység. Az Oroszlánok szeretnek a középpontban lenni, és szükségük van a párjuk csodálatára is. Amikor úgy érzik, hogy ez csorbát szenved, akkor a féltékenység megjelenhet az életükben. A nyílt kommunikáció esetükben javíthat a helyzeten és eloszlathatja a kételyeket.