Senki sincs beoltva féltékenység ellen, de vannak csillagjegyek, akik hajlamosabbak rá, mint mások. 3 csillagjegy szülöttei most valószínűleg szembe is néznek vele. Érdemes átgondolni a helyzetet racionálisan, és ha aggályaink vannak, beszélni róla, mielőtt - esetleg ok nélkül - borítanánk a bilit.

3 csillagjegy, amely életében a követlező hetekben a féltékenység lesz az úr

Forrás: Shutterstock

Ha belép az életedbe a féltékenység, fontos a kommunikáció

Skorpió (október 23. - november 21.)

A Skorpióknak intenzív érzelmeik vannak és ez nem hagyja érintetlenül a féltékenység kérdését sem. Ez a jegy rendkívül szenvedélyes, és ha szeret, akkor azt teljes szívvel és birtoklóan teszi. Ugyanakkor ebből az erős érzelemvilágból fakadóan a Skorpiók hajlamosak arra, hogy féltékennyé váljanak, ha úgy érzik, hogy partnerük figyelme lankad. A következő hetekben a Skorpiók életében különösen nagy jelentősége lehet a bizalomnak. Ha nem érzik magukat biztonságban a kapcsolatukban, a féltékenység hamar elhatalmasodhat rajtuk. Fontos, hogytudatosan figyeljenek arra, hogy félelmeik ne uralják el gondolataikat, és ne vonjanak le túlzott következtetéseket partnerük félreérthető cselekedeteiből, inkább beszéljék meg a problémáikat.