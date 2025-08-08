Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 8., péntek László

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
horoszkóp

888-as teliholdjackpot: ezek a csillagjegyek számíthatnak extra pénzre

Shutterstock - Scherbinator
horoszkóp telihold csillagjegy oroszlán
Hajdú Viktória
2025.08.08.
Augusztus 8-án megnyílik a legendás Oroszlánkapu 888! Öt szerencsés csillagjegy pénzügyi GPS-e most egyenesen a bőség boulevardra vezet.

Augusztus 8-án reggel 8-kor az univerzum eljátsza velünk a számmisztika triple deluxe verzióját: 888. Ez az úgynevezett Oroszlánkapu megnyílásának pillanata. Egy spirituális csúcsesemény, amit az asztrológusok és a számmisztikában hívők egyaránt a bőség, az erő és a végtelen szimbólumaként ünnepelnek. És ma még egy erős telihold is ráesik a csillagjegyekre.

Telihold, csillagjegy, 888
Ma egy igazán különleges és erőteljes teliholdat kapnak a csillagjegyek az augusztusi 888 miatt. 
Forrás: Shutterstock

Oroszlánkapu 888: 5 csillagjegy, akinek most a telihold vastagon fogja írni a bankszámláját

Ilyenkor a világ energetikai kapui kitárulnak, a 8-as szám rezgése pedig megsokszorozza a pénzügyi és spirituális lehetőségeket. - írja az Astronet. Magyarul, ilyenkor jókor kell lenni jó helyen. A 8-as egyébként a pénzügyek fekete öves bajnoka a számmisztikában – szóval ez a nap olyan, mintha az univerzum egy „Mindent bele!” kupont dobna be a sorsjátékba. 

És bizony van öt csillagjegy, akiknek most kifejezetten könnyű lesz a pénzvonzás.

Az 5 szerencsés jegy – Avagy a Telihold Pénzklub

  • Bika

A Bika alapból szeret stabilan állni a lábán. Most a 888-as energiák úgy tolják alád a pénzügyi lehetőségeket, mint egy luxuslimuzin sofőrje. Ajándékpénz, váratlan prémium, sőt még egy régi tartozás visszafizetése is beeshet.

  • Vízöntő

A Vízöntő kreatív agya most kész pénzgyár. Egy ötleted vagy kapcsolatod hirtelen értéket kap. Figyelj a hirtelen üzleti ajánlatokra!

  • Halak

A Halak érzékenysége most egy radar a lehetőségekre. Nemcsak a megérzéseid vezetnek majd jó helyre, hanem az univerzum is „véletlenül” a pénztárcád felé tereli a bőséget. A nagy álmaidhoz most pénzügyi segítség is érkezhet. Légy résen!

  • Oroszlán

Helló, a saját kapud kulcsát hoztuk el! Az Oroszlánkapu energiája most külön csak neked egy személyre szabott VIP-belépő a bőség klubjába. A karizmád most szó szerint pénzben mérhető, akár új üzlet, akár kreatív projekt hozhat igencsak nagy bevételt.

  • Bak

A Bak mindig tudja, hogyan építsen fel valamit hosszú távra, most viszont jön a gyors jutalom. Befektetések érhetnek be, vagy egy régi munkádért kapsz nagyobb összeget. Ezért az univerzum most „pluszban” fizet ki. Csak győzz versenyt tartani a bankszámláddal! 

A csillagjegyed megmutatja, melyik egyiptomi isten vagy istennő támogat az életben

Minden ókori kultúra más-más istenséget idézett meg, de az ókori egyiptomi istenek és istennők archetípusait a görög és római istenek is magukba szívták, így nem meglepő, hogy különleges helyet foglalnak el az emberi pszichében.

A csillagjegyed megmutatja, melyik egyiptomi isten vagy istennő támogat az életben

Ennek a 3 csillagjegynek az életét teljesen felforgatja a telihold

A júliusi telihold nem válogat. De három jegy életébe konkrétan belerúg egyet és otthagyja őket. Te köztük vagy?

Ennek a 3 csillagjegynek az életét teljesen felforgatja a telihold

Érkezik a nyár legvarázslatosabb égi jelensége: ekkor maradj fenn hullócsillagokat nézni

Augusztus közepén visszatér a nyár egyik legkáprázatosabb égi eseménye: a Perseidák meteorraj. A legintenzívebb hullócsillagzápor augusztus 12-én hajnalban várható, így aki nem szeretne lemaradni a látványról, az keljen nagyon korán, vagy maradjon fent késő estig.

Érkezik a nyár legvarázslatosabb égi jelensége: ekkor maradj fenn hullócsillagokat nézni

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu