888-as teliholdjackpot: ezek a csillagjegyek számíthatnak extra pénzre

Augusztus 8-án reggel 8-kor az univerzum eljátsza velünk a számmisztika triple deluxe verzióját: 888. Ez az úgynevezett Oroszlánkapu megnyílásának pillanata. Egy spirituális csúcsesemény, amit az asztrológusok és a számmisztikában hívők egyaránt a bőség, az erő és a végtelen szimbólumaként ünnepelnek. És ma még egy erős telihold is ráesik a csillagjegyekre.

Ma egy igazán különleges és erőteljes teliholdat kapnak a csillagjegyek az augusztusi 888 miatt.

Forrás: Shutterstock

Oroszlánkapu 888: 5 csillagjegy, akinek most a telihold vastagon fogja írni a bankszámláját

Ilyenkor a világ energetikai kapui kitárulnak, a 8-as szám rezgése pedig megsokszorozza a pénzügyi és spirituális lehetőségeket. - írja az Astronet. Magyarul, ilyenkor jókor kell lenni jó helyen. A 8-as egyébként a pénzügyek fekete öves bajnoka a számmisztikában – szóval ez a nap olyan, mintha az univerzum egy „Mindent bele!” kupont dobna be a sorsjátékba.

És bizony van öt csillagjegy, akiknek most kifejezetten könnyű lesz a pénzvonzás.

Az 5 szerencsés jegy – Avagy a Telihold Pénzklub

Bika

A Bika alapból szeret stabilan állni a lábán. Most a 888-as energiák úgy tolják alád a pénzügyi lehetőségeket, mint egy luxuslimuzin sofőrje. Ajándékpénz, váratlan prémium, sőt még egy régi tartozás visszafizetése is beeshet.

Vízöntő

A Vízöntő kreatív agya most kész pénzgyár. Egy ötleted vagy kapcsolatod hirtelen értéket kap. Figyelj a hirtelen üzleti ajánlatokra!

Halak

A Halak érzékenysége most egy radar a lehetőségekre. Nemcsak a megérzéseid vezetnek majd jó helyre, hanem az univerzum is „véletlenül” a pénztárcád felé tereli a bőséget. A nagy álmaidhoz most pénzügyi segítség is érkezhet. Légy résen!

Oroszlán

Helló, a saját kapud kulcsát hoztuk el! Az Oroszlánkapu energiája most külön csak neked egy személyre szabott VIP-belépő a bőség klubjába. A karizmád most szó szerint pénzben mérhető, akár új üzlet, akár kreatív projekt hozhat igencsak nagy bevételt.

Bak

A Bak mindig tudja, hogyan építsen fel valamit hosszú távra, most viszont jön a gyors jutalom. Befektetések érhetnek be, vagy egy régi munkádért kapsz nagyobb összeget. Ezért az univerzum most „pluszban” fizet ki. Csak győzz versenyt tartani a bankszámláddal!